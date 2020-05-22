Локализован пожар на складе в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Усть-Каменогорске локализован пожар на складе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве сообщили, что в 20 часов 27 минут огнеборцами Усть-Каменогорска был локализован пожар на складе по улице Степная.

«Сейчас на месте работают более 40 пожарных областного центра и 11 единиц спецтехники. Жертв и пострадавших нет», — отметили в УЧС.

Напомним, огонь вспыхнул сегодня вечером и распространился на чердачное помещение, ориентировочно на 300 кв. метров одноэтажного здания. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Причины возгорания выясняются.