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Локализован пожар на складе в Усть-Каменогорске
22 Мая 2020 21:41
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Усть-Каменогорске локализован пожар на складе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве сообщили, что в 20 часов 27 минут огнеборцами Усть-Каменогорска был локализован пожар на складе по улице Степная.
«Сейчас на месте работают более 40 пожарных областного центра и 11 единиц спецтехники. Жертв и пострадавших нет», — отметили в УЧС.
Напомним, огонь вспыхнул сегодня вечером и распространился на чердачное помещение, ориентировочно на 300 кв. метров одноэтажного здания. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Причины возгорания выясняются.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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