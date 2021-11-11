Локальные системы очистки воды установят в 220 селах Казахстана в этом году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Установка локальных систем очистки воды позволит ускорить стопроцентное обеспечение услугами водоснабжения. Об этом сказал первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как проинформировали в МИИР РК, на 2021-2024 годы из республиканского бюджета поддержано 181 млрд тенге, что позволит обеспечить центральным водоснабжением 284 села.
«В 56 селах с населением 20,6 тысяч человек внутрипоселковые сети водоснабжения будут проложены по линии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов. В целях рационального использования средств, в 1 129 малочисленных селах, где проживают менее 200 человек будут установлены локальные системы очистки воды (КБМ). В текущем году по данным местных исполнительных органов, за счет средств местного бюджета планируется установка КБМ в 220 селах. В оставшихся селах будут установлены: в 2022 году – 220, 2023 году – 224, в 2024 году – 235 и в 2025 году – 230», - рассказал Каирбек Ускенбаев в ходе круглого стола в Мажилисе.
Установка локальных систем очистки воды, по словам первого вице-министра, позволит ускорить достижения поставленной задачи по 100% обеспечению населения услугами водоснабжения.
«Кроме того, в целях стимулирования отечественного производства КБМ включены в сметно-нормативную базу. В свою очередь, это позволит загрузить отечественное производство необходимым объемом работ, которое позволит сохранить производство, создать дополнительные рабочие места и увеличить долю казахстанского содержания», - отметил К. Ускенбаев.
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