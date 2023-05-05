Локацию концерта Димаша Кудайбергена поменяли из-за шторма в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Димаш Кудайберген объявил о смене локации своего концерта в Анталье из-за шторма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее объявление опубликовано на официальной странице певца в Instagram.

«Дорогие друзья! В связи со штормовым предупреждением, объявленным в Анталье на 6 мая, сообщаем, что концерт Димаша «Stranger» будет перенесен с открытого стадиона Акдениз на крытую площадку Antalya EXPO Kongre Merkezi на территории Antalya EXPO 2016», - говорится в объявлении.

Также сообщается, что с 16:00 до 20:00 всех зрителей концерта будет ждать бесплатный комфортный трансфер со стадиона Акдениз на новую площадку и обратно. Ограничений по времени для возвращения нет.