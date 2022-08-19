19 Августа 2022 12:29

Локации новой карты Blagai сравнили c прототипом в реальной жизни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пользователь с никнеймом dcworkshop показал фотографии мест, которые стали прототипом для карты Blagai в многопользовательской компьютерной игре CS:GO. Пост опубликован на reddit, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Cybersport.ru.

По словам dcworkshop, при создании игровой локации авторы вдохновлялись курортным комплексом Blagaj Tekke, находящимся в Боснии и Герцеговине. Геймер отметил, что сам является боснийцем и очень рад, что в CS:GO появилась карта, связанная с его родиной. Он также рассказал, что Blagaj Tekke — одно из самых популярных туристических направлений в стране.

Карта Blagai появилась в CS:GO 16 августа. Она была добавлена в маппул режима 2v2 вместе с локацией Prime. С этим патчем в игре также появилась Tuscan, которая входила в список турнирных карт во времена Counter-Strike 1.6.

Фото: reddit