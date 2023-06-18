«Лох-несское чудовище» живет в горном озере Кок-коль Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Территория Жамбылской области составляет всего 5,3% от всей территории страны. Но на этом миниатюрном кусочке Казахстана можно не только пересечь несколько природно-климатических зон всего за пять часов, но и встретить в заповедных уголках Лох-несское чудовище. Об этом - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Меркенский район Жамбылской области многие десятилетия славится своими целебными водами. Еще с советских времен здесь действует санаторий с радоновыми ваннами.

Однако среди природных красот живописного Меркенского района есть одно заповедное место, в котором туристы еще не частые гости.

Это озеро Кок-коль, расположенное на высоте 3 635 метров над уровнем моря, в гористой Каракистакской долине с потрясающей красоты пейзажами. Добраться сюда сложно, и без проводника-гида подниматься в Меркенские горы не рекомендуют.

Озеро овеяно легендами, слухами и суевериями.

По легенде, в озере Кок-Коль живет дух вод Айдахар. Некоторые очевидцы утверждают даже, что видели этого духа, принимающего вид огромного змея гигантских размеров - до 15 метров длиной. Время от времени вода озера как бы «вскипает» - считается, что именно в это время из водной бездны, а озеро действительно бездонное, поднимается Айдахар.

Змей может издавать леденящие душу звуки и уволакивать под воду зазевавшихся птиц, зверей и туристов, утверждают местные жители.

Озеро Кок-коль включено в список аномальных зон Казахстана из-за своих необычных физических свойств.

Вода в этом водоеме всегда кристально-чистая, несмотря на то, что в озеро не впадает и не вытекает из него ни одной речки или ручья, не бьют родники. Время от времени вода на глади озера внезапно начинает скручиваться в воронки, пуская длинную полосу ряби, что визуально создает ощущение движения под водой длинного существа.

Купаться в озере Кок-Коль настоятельно не рекомендуют. Его поверхность выглядит совершенно безжизненной, здесь не водится рыба, нет водорослей, пить эту воду также не советуют. Однако считается, что в тот момент, когда «змей» поднимается на поверхность, вода делается целебной и ее можно набирать и употреблять в лечебных целях.

В свое время аномальное озеро исследовали ученые-гидрологи разных стран.

Объяснения всем этим аномалиям получились довольно просты и обыденны.

Дело в том, что озеро Кок-Коль имеет ледниковое происхождение, с мореновыми отложениями пород. При этом в моренах возможны промоины, каналы, серии подводных пещер, что и объясняет «бездонность» озера, внезапность появления засасывающих все предметы воронок. Когда вода всасывается в эти промоины и подводные пещеры, появляются эти странные гудящие звуки, так пугающие посетителей этого заповедного озера.

Что касается целебных свойств воды озера Кок-Коль, то этот факт ученые также подтверждают. Когда вода втягивается в поддонные полости, наполненные ценными минералами, то насыщается ими, становится действительно целебной, а затем выбрасывается на поверхность.

Областной совет ветеранов Жамбылской области организовал поездку для ветеранов на загадочное озеро Кок-Коль. Ветераны получили восторженные впечатления от красот Меркенских гор, удивительных пейзажей Каракистакской долины и увиденного шоу духа вод озера Кок-Коль Айдахара.

«Это удивительное место, и очень похоже, что в нем обитает Лох-несское чудище, - поделился своими впечатлениями Марат Киргизбаев. - В районе озера очень много аномальных зон, где снятые на мобильный телефон фотографии вдруг исчезают, или сотка вообще отказывается снимать. Вода пресная, вкусная. Глубина озера, как говорят ученые, беспредельна. Предполагается, что это озеро имеет сообщение с Байкалом, так как обнаруженная в глубинах растительность является аналогом растений, обнаруженных на глубине озера Байкал. Здесь над озером никогда не летают птицы, уровень воды постоянный и полный штиль. Рядом с озером чувствуешь необъяснимую восприимчивость, подъем эмоций. Это нужно просто видеть».

Жамбылский регион может предложить многие виды туризма – историко-культурный туризм, археологический, этнический, конноспортивный, экологический, медицинско-оздоровительный, агротуризм. Развивают здесь и экстремальные виды туризма - джип-туры, охота, рыбалка. Для полетов на парапланах с инструкторами используют ущелья Каратауского хребта, а также Киргизского и Таласского Алатау.

В Жамбылской области функционируют 180 гостиниц, 434 пункта питания, 7 санаториев, 15 мест отдыха, 11 детских оздоровительных лагерей, 47 туристских организаций, 78 ремесленников и 25 субъектов транспорта.