Логотип появился у Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – У города Усть-Каменогорск появился свой логотип, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт городского акимата в Instagram.

В акимате напомнили, что действующее законодательство не предусматривает наличия у городов Казахстана гербов и прочих геральдических символов. Однако единая символика, простая, современная и в то же время несущая художественный смысл, имеется в регионах, она способствует формированию туристической привлекательности и имиджа города в целом.

«Учитывая это, с привлечением соответствующих специалистов был разработан логотип для использования в официальных мероприятиях, документации, а также для брендирования сувенирной и другой атрибутики. Логотип сочетает в себе изображения Алтайских гор и места слияния двух рек: Иртыша и Ульбы», - пояснили в городском акимате.