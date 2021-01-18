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Логотип появился у Усть-Каменогорска

Автор:  
Руслан Шакабаев
18 Января 2021, 19:09
Логотип появился у Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – У города Усть-Каменогорск появился свой логотип, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт городского акимата в Instagram.

В акимате напомнили, что действующее законодательство не предусматривает наличия у городов Казахстана гербов и прочих геральдических символов. Однако единая символика, простая, современная и в то же время несущая художественный смысл, имеется в регионах, она способствует формированию туристической привлекательности и имиджа города в целом.

«Учитывая это, с привлечением соответствующих специалистов был разработан логотип для использования в официальных мероприятиях, документации, а также для брендирования сувенирной и другой атрибутики. Логотип сочетает в себе изображения Алтайских гор и места слияния двух рек: Иртыша и Ульбы», - пояснили в городском акимате.

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Восточно-Казахстанская область   Туризм   Акимат  
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