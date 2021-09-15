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Логистический центр для оказания помощи Афганистану создали в Узбекистане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Сентября 2021, 20:31
Логистический центр для оказания помощи Афганистану создали в Узбекистане

ТЕРМЕЗ. КАЗИНФОРМ - В связи с возросшими потребностями в продовольственной помощи в Афганистане ООН наращивает запасы товаров первой необходимости на складах в Пакистане, Таджикистане и Узбекистане. Главный логистический центр создан в узбекском Термезе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Об этом на брифинге в Нью-Йорке сообщил официальный представитель ООН. За минувшие дни учреждениям Организации Объединенных Наций удалось успешно доставить гуманитарные грузы в провинции Афганистана, а накануне колонна Управления по делам беженцев (УВКБ) благополучно добралась до Нангархара. Это уже вторая за последние три недели колонна с помощью, проследовавшая в Афганистан через пакистанский КПП Торкхам.

На помощь Афганистану собрали более миллиарда долларов

Накануне, по итогам конференции в Женеве, доноры пообещали выделить на нужды афганцев более миллиарда долларов, почти в два раза больше, чем запросили в ООН. Также стало известно, что движение «Талибан» в письменной форме взяло на себя обязательства обеспечить условия для осуществления гуманитарных операций.

В ООН теперь просят доноров предоставить обещанные средства как можно скорее, чтобы закупить для афганцев продовольствие, медицинские принадлежности и другие товары первой необходимости.


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