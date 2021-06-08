Лодка с рыбаком едва не попала в водоворот на дамбе в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские предотвратили гибель человека на гидроузле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, около 02:00 часов ночи сотрудники управления специализированной службы охраны, несущие службу на дамбе, увидели резиновую лодку с рыбаком, которую несло течение в сторону гидросооружения. На крики полицейских мужчина не реагировал. Стражи порядка быстро сообщили о возможной трагедии диспетчеру. Шандоры позволили задержать чуть не попавшую в водоворот лодку. На место прибыли спасатели.

Оказалось, что 37-летний петропавловец крепко уснул в лодке. После ночной смены решил вечером поехать на рыбалку. Не заметил, как задремал.

«Счет шел на минуты, нужно было реагировать быстро. Первым лодку заметил сержант полиции Акылбек Абдульманов. Он быстро об этом сообщил своему старшему коллеге Рауану Кабдулину для вызова экстренных служб. Нахождение вблизи гидроузла небезопасно. К сожалению, не всегда петропавловцы понимают это», - добавили в пресс-службе.