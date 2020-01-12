Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции: погибли 11 человек

ИЗМИР. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - По меньшей мере, 11 нелегальных мигрантов, в том числе восемь детей, погибли в результате затопления лодки у берегов западной Турции. Об этом сообщил представитель Турецкой береговой охраны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Анадолу.

Лодка с 19 нелегальными мигрантами опрокинулась у побережья Чешме в эгейской провинции Измир.

Береговая охрана Турции спасла восемь мигрантов.

Отмечается, Турция является ключевым транзитным пунктом для нелегальных мигрантов, стремящихся перебраться в Европу, чтобы начать новую жизнь. Как правило, мигранты спасаются от военных действий и преследований на их родине.

По данным Министерства внутренних дел Турции, в 2018 году в стране было задержано около 268 000 нелегальных мигрантов.