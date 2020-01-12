-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:05
-
-
-
-
-
вчера 15:23
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:05
Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции: погибли 11 человек
ИЗМИР. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - По меньшей мере, 11 нелегальных мигрантов, в том числе восемь детей, погибли в результате затопления лодки у берегов западной Турции. Об этом сообщил представитель Турецкой береговой охраны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Анадолу.
Лодка с 19 нелегальными мигрантами опрокинулась у побережья Чешме в эгейской провинции Измир.
Береговая охрана Турции спасла восемь мигрантов.
Отмечается, Турция является ключевым транзитным пунктом для нелегальных мигрантов, стремящихся перебраться в Европу, чтобы начать новую жизнь. Как правило, мигранты спасаются от военных действий и преследований на их родине.
По данным Министерства внутренних дел Турции, в 2018 году в стране было задержано около 268 000 нелегальных мигрантов.
- Рабочая группа по консульским вопросам погибших в авиакатастрофе создана в Иране
- Три автомобиля столкнулись в Мангистауской области
- Украина ожидает от Ирана полного и открытого расследования авиакатастрофы – Владимир Зеленский
- Угнавших 6 автомобилей задержали в Караганде
- Насильник задержан на месте преступления в Актобе
- Президент Ирана пообещал привлечь к ответственности виновных в катастрофе украинского самолета
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана