Лодка с людьми перевернулась из-за ветра в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В районе базы отдыха, расположенной ниже села Сарыбел у Бухтарминского водохранилища, из-за сильного ветра перевернулась резиновая лодка с людьми, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
10 августа, около 16 часов в районе базы отдыха, расположенной ниже села Сарыбел у Бухтарминского водохранилища трое человек отправились по водоему на резиновой лодке. Начался сильный ветер и плавсредство стало моментально уносить. Заметив это, администратор базы отдыха немедленно сообщила о случившемся участковому инспектору.
В это время трое граждан собственными силами старались грести к берегу, однако лодка перевернулась.
Участковый инспектор Самарского отдела полиции лейтенант Тілек Елтаев, прибыв на место происшествия, бросился в воду и доплыв до места, где перевернулась лодка, ухватил ее, и помог всем забраться на нее снова и добраться до берега.
Во время оказанная помощь помогла избежать трагедии.
Отметим, что ДЧС ВКО заблаговременно оповещал о предстоящем штормовом предупреждении.
ДЧС ВКО напоминает о необходимости строго соблюдать правила безопасности на водоемах. Обязательно надевать спасательные жилеты, если вы находитесь в лодке, и не выходить на озеро в непогоду и при сильном ветре.
При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112.
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