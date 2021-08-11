Лодка с людьми перевернулась из-за ветра в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В районе базы отдыха, расположенной ниже села Сарыбел у Бухтарминского водохранилища, из-за сильного ветра перевернулась резиновая лодка с людьми, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

10 августа, около 16 часов в районе базы отдыха, расположенной ниже села Сарыбел у Бухтарминского водохранилища трое человек отправились по водоему на резиновой лодке. Начался сильный ветер и плавсредство стало моментально уносить. Заметив это, администратор базы отдыха немедленно сообщила о случившемся участковому инспектору.

В это время трое граждан собственными силами​ старались грести к берегу, однако лодка перевернулась.

Участковый инспектор Самарского отдела полиции лейтенант Тілек Елтаев, прибыв на место происшествия, бросился в воду и доплыв до места, где перевернулась лодка, ухватил ее,​ и​ помог всем забраться на нее снова и добраться до берега.

​Во время оказанная помощь помогла избежать трагедии.

Отметим, что ДЧС ВКО заблаговременно оповещал о предстоящем​ штормовом предупреждении.

ДЧС ВКО напоминает о необходимости строго соблюдать правила безопасности на водоемах. Обязательно надевать спасательные жилеты, если вы находитесь в лодке, и не выходить на озеро в непогоду и при сильном ветре.

При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112.