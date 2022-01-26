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Лодка с десятками мигрантов затонула у побережья Флориды

26 Января 2022 19:15
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Лодка с десятками мигрантов затонула у побережья Флориды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лодка с десятками мигрантов затонула у побережья Флориды. На лодке было 39 человек, они пытались попасть на территорию США с Багамских островов. Пока найден один выживший, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

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Лодка затонула еще в субботу вечером, а во вторник утром в 72 километрах от города Форт-Пирс рыбаки заметили мужчину, который держался за ее корпус.

Его спасли, и мужчина рассказал, что лодка вышла с острова Бимини в субботу и попала в шторм. По его словам, на лодке было 39 человек, все они были без спасательных жилетов. Бимини является самым западным районом Багамских островов и находится примерно в 130 км от Майами.

Береговая охрана США считает, что владельцы лодки занимались контрабандой людей. Пассажиров контрабандистов ищут с помощью спасательных лодок и вертолетов, но к полудню вторника больше ни одного выжившего не обнаружили. Район поиска имеет ширину 217 км, от Бимини до Форт-Пирса.

Это далеко не первый случай, когда в водах Флориды гибнут нелегальные мигранты, в основном с Кубы и Гаити, пытающиеся попасть в США. Некоторым удается доплыть до американского берега, где их задерживает Береговая охрана. Так, в прошлую пятницу сотрудники службы обнаружили 88 гаитян на лодке к западу от Багамских островов.

«Переход через Флоридский пролив, Наветренный пролив и пролив Мона на перегруженных и не оборудованных для такого путешествия лодках чрезвычайно опасен и может привести к гибели людей. Береговая охрана будет продолжать перехватывать эти рейсы. Вас поймают и вернут в страну вашего происхождения», - предупреждают мигрантов сотрудники службы.


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#Происшествия   #США   #Мировые новости   #мигранты  
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