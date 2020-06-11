Лодка перевернулась в ВКО: два человека утонули
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточно-Казахстанской области на Бухтарминском водохранилище утонули два молодых человека, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.
В ведомстве сообщили, что сегодня ранним утром спасателям Бухтарминского отделения поступил сигнал о том, что перевернулась лодка и тонут люди. Когда спасатели прибыли к месту, оба молодых человека, 1998 годов рождения, утонули.
«Тело одного извлекли из воды очевидцы происшествия, второго достали водолазы. Решив прокатиться на лодке, парни отплыли далеко от берега, судно перевернулось и привело к трагедии. Цифры, от которых становится больно - сначала года в области уже утонуло 16 человек. Переоценка собственных сил, алкогольное опьянение, отсутствие средств спасения – самые типичные причины гибели людей на водоемах области», — сообщили в ДЧС ВКО.
Спасатели просят жителей области беречь себя и своих близких, неукоснительно соблюдайте правила безопасности на воде.
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