РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:11, 20 Июнь 2021 | GMT +6

    Лобовое столкновение в Акмолинской области: 29-летний водитель погиб

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В ДТП с участием легкового и грузового автомобилей на автодороге «Кокшетау – Рузаевка» погиб житель Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Фото произошедшей аварии появились в соцсети Instagram.

    В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области уточнили, что ДТП с участием двух машин произошло 19 июня в 20.45 на 17 км автодороги «Кокшетау – Рузаевка».

    «Предварительно установлено, что водитель автомашины марки Volkswagen Passat , двигаясь в направлении села Еленовки, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомашиной марки «МАЗ», - пояснили в ведомстве.

    В результате ДТП водитель автомашины марки Volkswagen Passat - 29-летний житель города Кокшетау - от полученных травм скончался на месте происшествия.




    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:42
    Более 100 дельфинов погибли в Бразилии из-за рекордно высокой температуры воды
    Сегодня, 11:42
    Сферу административной юстиции хотят расширить в РК
    Сегодня, 11:31
    Заявление об изнасиловании первоклассника в школе Алматы прокомментировали в Минпросвещения
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!