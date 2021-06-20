Лобовое столкновение в Акмолинской области: 29-летний водитель погиб

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В ДТП с участием легкового и грузового автомобилей на автодороге «Кокшетау – Рузаевка» погиб житель Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фото произошедшей аварии появились в соцсети Instagram.

В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области уточнили, что ДТП с участием двух машин произошло 19 июня в 20.45 на 17 км автодороги «Кокшетау – Рузаевка».

«Предварительно установлено, что водитель автомашины марки Volkswagen Passat , двигаясь в направлении села Еленовки, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомашиной марки «МАЗ», - пояснили в ведомстве.

В результате ДТП водитель автомашины марки Volkswagen Passat - 29-летний житель города Кокшетау - от полученных травм скончался на месте происшествия.



