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Лобовое столкновение  автомобилей в  ВКО: четыре человека погибли

17 Января 2020 17:06
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Лобовое столкновение  автомобилей в  ВКО: четыре человека погибли

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане в дорожно-транспортном прошествии погибли четыре человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

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В полиции рассказали, что 16 января около 16:00 часов на 20 км автотрассы «Кокпекты - Калбатау» произошло лобовое столкновение автомашин марки Тойота Хайландер и ВАЗ 21122. В результате ДТП три пассажира и водитель автомашины марки ВАЗ 21122 от полученных травм скончались на месте аварии. Один пассажир ВАЗ 21122 и трое человек, находившиеся в Тойоте Хайландер, в том числе два несовершеннолетних были госпитализированы в больницу.

«По факту начато досудебное производство по ст.345 ч.4 Уголовного кодекса Республики Казахстан (нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Проводятся необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование обстоятельств и причин происшествия», - пояснил заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов.

При этом в пресс-службе отметили, что соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Ход расследования взят на особый контроль, подытожили в полиции.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, ДТП,
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Орал Ерланулы

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