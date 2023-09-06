Ливни вызвали наводнения в Греции, Турции и Болгарии, есть жертвы

АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере семь человек погибли во вторник в результате наводнений, вызванных сильными ливнями в Греции, Турции и Болгарии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что два человека погибли, четыре человека пропали без вести в провинции Кыркларели недалеко от границы с Болгарией.

Работы по поиску и спасению пропавших без вести продолжаются непрерывно.

В Стамбуле, крупнейшем городе Турции, проливной дождь затопил улицы и дома в двух кварталах, в результате чего погибли по меньшей мере двое. Более десяти человек были спасены.

Отмечается, что некоторые станции метро были закрыты из-за непогоды.

В Греции приостановили движение на дорогах в городе Волос, близлежащем горном районе Пилион и на курортном острове Скиатос. В полиции подтвердили, как минимум один человек стал жертвой рекордных дождей, обрушившихся на страну. Мощные потоки грязной воды сносили все на своем пути.

Сообщается, что пять человек пропали без вести, возможно, их также снесло потоками воды. Власти призвали граждан не выходить из дома без крайней необходимости.

В районе горного массива Пилион вышедшие из берегов реки уносили припаркованные машины в море.

Во многих районах произошло отключение электричества. Власти в качестве меры предосторожности эвакуировали жителей дома престарелых в городе Волос.

Метеорологическая служба Греции сообщила, что вечером во вторник в деревне в горном районе Пилион выпало 75,4 сантиметра (почти 30 дюймов) дождя, что является самым высоким уровнем выпадения осадков, зарегистрированным по крайней мере с 2006 года. В сообщении отмечается, что среднегодовое количество осадков в регионе Афин составляет около 40 сантиметров (15,75 дюйма).

Согласно прогнозу, сильный дождь утихнет после полудня среды. Жителям пострадавших районов рекомендовано оставаться дома.

Как сообщалось ранее, дожди сменили волну жары, которая привела к крупным лесным пожарам в Греции. Более 20 человек погибли в пожарах за последние несколько недель.

Со слов премьер-министра Болгарии Николая Денкова два человека погибли, трое пропали без вести в результате наводнения на севере страны.

Вышедшие из берегов реки нанесли серьезный ущерб дорогам и мостам. В этом районе также произошло отключение электроэнергии.

Власти призвали жителей не пить воду из-под крана из-за загрязнения паводковыми водами.

Чрезвычайное положение объявлено в наиболее пострадавшем курортном городе Царево на юге Болгарии.