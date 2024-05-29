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    12:35, 29 Май 2024 | GMT +6

    Ливни и сели прогнозируют в нескольких провинциях Турции

    дожди в Турции
    Фото: AA (Anadolu Ajansı)

    В центральной части, на юге и севере Турции проливные дожди подвергают граждан опасности. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение, население предупредили о возможных селях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Согласно данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) в 5 провинциях страны людям сообщили о сильных дождях и возможной опасности схода селевых потоков.

    По сообщениям синоптиков Гидрометцентра страны, в ближайшие дни дожди еще усилятся. Прогнозируется высокое выпадение осадков, сход грязевых масс, сильный ветер, гром и гроза.

    В Конье, Мерсине, Адане, Кастамону и Синопе объявлено штормовое предупреждение.

    Власти городов рекомендуют гражданам воздержаться от выезда на природу и напоминают о необходимости быть более внимательными в подобных погодных условиях.

    непогода, дожди, снег, град в Турции
    Фото: AA (Anadolu Ajansı)

     

     

    Теги:
    Погода Турция Мировые новости Непогода Штормовое предупреждение
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Акжигит Чукубаев
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