Ливни и сели прогнозируют в нескольких провинциях Турции

В центральной части, на юге и севере Турции проливные дожди подвергают граждан опасности. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение, население предупредили о возможных селях, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) в 5 провинциях страны людям сообщили о сильных дождях и возможной опасности схода селевых потоков.

По сообщениям синоптиков Гидрометцентра страны, в ближайшие дни дожди еще усилятся. Прогнозируется высокое выпадение осадков, сход грязевых масс, сильный ветер, гром и гроза.

В Конье, Мерсине, Адане, Кастамону и Синопе объявлено штормовое предупреждение.

Власти городов рекомендуют гражданам воздержаться от выезда на природу и напоминают о необходимости быть более внимательными в подобных погодных условиях.