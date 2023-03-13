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Ливневую канализацию прочищают в Петропавловске

13 Марта 2023, 21:35
Ливневую канализацию прочищают в Петропавловске Фото: пресс-служба акимата г. Петропавловск

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске коммунальные службы почти в авральном режиме прочищают ливневую канализацию. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в регионе ожидается резкое повышение температуры воздуха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель государственного коммунального предприятия «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения» Павел Булаев сообщил, что на балансе находятся 214 тысяч метров ливневой канализации. Из них 100 тысяч – открытого типа.

«Ведутся плановые работы по очистке открытой ливневой канализации. Совместно с отделом ЖКХ разработали план вывоза снега и очистки сетей. Задействованы шесть аварийных бригад и более 20 единиц техники. Сейчас охвачены три микрорайона: Подгора, Береке и Рабочий поселок. Работы идут интенсивно, без выходных. Со следующей недели начнем промывку закрытых сетей и пропарку поперечных труб. Работы начали в конце февраля, на 10 дней раньше обычного графика», - сказал П.Булаев.

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С 9 марта ТОО «Благоустройство-Север» начало вывозить снег из частного сектора микрорайонов, которые находятся в зоне возможного подтопления талыми водами. По словам заместителя директора компании Анара Буханова, ежедневно задействуют 110 единиц техники. На снежный полигон каждый день вывозят по 11 тысяч кубометров снега. Всего с начала сезона вывезли 320 тысяч кубометров.

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