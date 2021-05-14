Ливневую канализацию очищают в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» акимата города Нур-Султан продолжают работу по ливневой канализации и арычно-лотковой сети района Сарыарка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Всего на балансе предприятия 16300 м.п. арычно-лотковых сетей района Сарыарка. На сегодняшний день все арыки очищены. В том числе по таким улицам, как Фахд бен Абдулл Азиз, ул. Гагарина, ул. С. Мухамеджанова, ул. Шакпак, ул. Жалела, ул. Ушкара, ул. Буланты, ул. Алкатерек, ул. Конституция, ул. Казыгурт, ул. Жалын, ул. Дулатова, Пер. Кырыккас, ул. Куракты, ул. Сумбе, ул. Чехова, ул. Бокеева, ул. 8 Марта, ул. Аулие ата, ул. Ойжайлау, ул.Жеруйык, ул. Тамшалы, пер. Жалаулы, пер. Петрова, ул. Дулатова, ул. Коктал, ул. Окжетпес, ул. Майкутова, ул. Мынарал, ул. Затаевича, ул. Берел, ул. А. Герцена, ул. Павлова, ул. Саккорган, ул. Аспара.

Для пропуска талых и дождевых вод были заменены поврежденные трубы по ул. Жалын, ул. Чехова. Также ведутся работы по устранению прорыва коллектора по ул. Д. Бабатайулы. Работы в данном направлении будут продолжены.