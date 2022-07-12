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Ливневую канализацию очищают в Караганде
12 Июля 2022 21:04

Ливневую канализацию очищают в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде впервые за долгие годы приступили к очистке ливневок, канализационных колодцев и магистралей. Работы начали с проблемных участков Юго-Востока, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Очистка систем водоотведения идет уже около трех недель. На сегодняшний день работы ведутся от улицы Букетова по направлению к проспекту Шахтеров.

«Всего в Степных микрорайонах очищено около 20 колодцев из 47, 13 ливнеприемников, которые были забиты. Всего на участке от улицы Букетова до проспекта Шахтеров ливневая магистраль протяженностью 820 м, из них очищено более 400 м», – рассказал руководитель сектора автомобильных дорог отдела КХ, ПТ и АД Караганды Нуржан Тасмагамбетов.

Параллельно подрядная компания очищает ливнеприемники на Муканова. На Юго-Востоке работают три бригады в составе шести единиц техники и около 20 человек.

«Сложность заключается в том, что трубы забиты мусором на 100 %, поэтому во время дождя на этих участках образуются огромные лужи. Мы вытаскиваем из колодцев грязь, ил, строительный мусор, пустые пластиковые бутылки. У нас задействованы каналопромывочные машины и илососы. С начала работ наши бригады вывезли семь КамАЗов мусора», – отметил представитель подрядной компании Талгат Смаилов.

Аналогичная работа по очистке системы водоотведения будет проведена на малом проспекте Нуркена Абдирова, на пересечении проспекта Бухар-жырау с улицей Сатпаева. Также работы продолжат в микрорайоне Майкудук – от улицы Кузембаева вниз до железной дороги и на Архитектурной.



Автор:
Корреспондент
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