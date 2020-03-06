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Ливневки очищают перед паводком в Петропавловске

6 Марта 2020 16:27
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Ливневки очищают перед паводком в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Коммунальные службы Петропавловска готовятся к предстоящему весеннему паводку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ливневки в городе прочищают ежегодно. Вместе со льдом и снегом службы убирают из них их огромное количество мусора. В частном секторе жители часто сбрасывают его в ливневые стоки.

«Сети закрытого типа к паводку подготовили еще летом. Сейчас идут плановые работы по очистке ото льда и снега открытого типа сетей. Очистили канализацию по частному сектору, в первую очередь, в тех микрорайонах, где возможно подтопление талыми водами. Работы начали заблаговременно – еще 20 февраля. Идем ускоренными темпами», - рассказал руководитель государственно-коммунального предприятия «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения» Павел Булаев.


В пресс-службе городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог проинформировали, что в очистке ливневой системы задействованы 51 человек и 21 единица техники. Все работы планируют завершить до 10 марта.

В Петропавловске 92 км ливневой канализации. Из них 48 км закрытого типа.

Напомним, ранее аким города Булат Жумабеков поручал активизировать уборку снега, обратить внимание на ливневую канализацию.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Другие государственные органы, Паводок,
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Автор:

Олеся Жуковень

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