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    18:01, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Ливневки Астаны очистили от 620 тонн ила

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    Фото: gov.kz
    В Астане в текущем году из ливневых канализаций вывезено почти 620 тонн ила и грязи. Также с начала года выявлено 108 случаев несанкционированных подключений и сбросов хозяйственно-бытовых отходов в городские сети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

    Организация «Elorda eco system» на постоянной основе ведет мероприятия в целях обеспечения отвода поверхностных стоков: прочистка коллекторов и дождеприемников, пропарка труб, строительство систем ливневой канализации и очистных сооружений и др.

    С начала года очищено смотровых и дождеприемных колодцев – 3 448 шт.; пропарено труб – 8 190 м.п.; очищено арычно-лотковой сети – 89 215 м.п; промыто коллекторов – 48 466 м.п. и др.


    Также выявлено 108 случаев несанкционированных врезок в городские сети. Владельцы частных жилых домов, офисов и других строений незаконно сливали бытовые отходы, строительный мусор, средства гигиены и др., которые перегружают работу ливневок и очистных сооружений. Все выявленные незаконные подключения устранены и весь собранный материал передан в природоохранную полицию для принятия соответствующих мер.

    В целях улучшения работы городских сетей акимат города ведет работы по строительству сетей ливневой канализации и очистных сооружений. В текущем году планируется построить 2,5 км магистральных сетей ливневой канализации для отвода поверхностных стоков.


    Теги:
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