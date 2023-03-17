Ливийские военные нашли пропавшие 2,5 тонны урана

ТРИПОЛИ. КАЗИНФОРМ - Военные, контролирующие часть территории Ливии, сообщили, что обнаружили 2,5 тонны урана, о пропаже которого ранее заявили представители Международного агентства по атомной энергии при ООН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Недавно инспекторы МАГАТЭ посетили с проверкой неназванное труднодоступное хранилище в Ливии и не нашли там 10 бочек необогащенного урана, задекларированные властями страны.

Однако теперь официальные представители Ливийской национальной армии (ЛНА), контролирующей восточные районы Ливии, говорят, что бочки найдены в районе границы с Чадом, в пяти километрах от хранилища, расположенного на юге Ливии. МАГАТЭ сообщила, что пытается проверить эти заявления.

Западные районы Ливии контролирует признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС), а восток удерживает Ливийская национальная армия (ЛНА) генерала Халифы Хафтара. За контроль над Ливией также борются несколько других групп и иностранных государств.

Во вторник 14 марта инспекторы МАГАТЭ приезжали с проверкой на полигон, доступ к которому в последнее время был затруднен из-за борьбы между различными вооруженными группировками в регионе.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы не нашли бочек с ураном там, где они должны были находиться. «Агентство проведет дальнейшее расследование, чтобы прояснить, при каких обстоятельствах был вывезен радиоактивный материал и где он находится сейчас», - говорится в обращении Гросси к странам, входящим в Совет управляющих МАГАТЭ.

«Отсутствие информации о нынешнем местонахождении радиоактивного материала может представлять радиологический риск, а также вызывает опасения, связанные с ядерной безопасностью», - добавил он.

Полигон, на котором хранились пропавшие бочки урана, находится на территории, не подконтрольной признанным ООН властям. МАГАТЭ регулярно следит за этой территорией по снимкам коммерческих спутников и другим данным, имеющимся в открытом доступе.

«Наблюдения, которые сделали сотрудники агентства, опираясь на анализ этих данных, подтолкнули организацию к тому, чтобы запросить проверку на полигоне, несмотря на небезопасную обстановку в регионе и сложную логистику, необходимую для того, чтобы добраться туда», - объяснил в заявлении глава МАГАТЭ.

По его словам, изначально инспекторы планировали приехать на полигон в 2021 году, но из-за сложной обстановки смогли добраться туда только сейчас.

Речь идет о полигоне, «расположенном в крайне удаленном районе на юге Ливии», сказал в интервью Би-би-си эксперт из международной организации Nuclear Threat Initiative Скотт Рекер. «Вывезти этот материал оттуда можно было только сознательно», - добавил он.

По словам Рекера, пропала «примерно одна десятая часть от того материала, который там хранился, и не заметить этого было бы просто невозможно».

Насколько опасен необогащенный уран

Рекер подчеркнул, что непосредственно из необогащенного урана в виде концентрата (похожего на желтый пирог) невозможно создать ядерное оружие, поэтому на данный момент подобной угрозы нет.

Для того чтобы использовать уран в качестве топлива для атомных реакторов или материала для производства ядерного оружия, он должен быть обогащен в газовых центрифугах.

Что происходит в Ливии

В декабре 2003 года Ливия, еще при Муаммаре Каддафи, официально отказалась от своей программы ядерного, биологического и химического оружия и согласилась ограничить дальность своих баллистических ракет 300 км.

Но после падения режима Каддафи в стране не прекращается борьба различных политических движений и военизированных групп.

Ливия остается в состоянии хаоса после восстания 2011 года, в результате которого при поддержке стран НАТО был свергнут Каддафи.