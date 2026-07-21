Ливия и Китай договорились о прямых расчетах в юанях

Центральные банки Ливии и Китая договорились подключить ливийские коммерческие банки к китайской трансграничной платежной системе CIPS. Это позволит проводить прямые расчеты в юанях и сократит зависимость от доллара США при международных финансовых операциях, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.

Соглашение было достигнуто во время визита главы Центрального банка Ливии Нажи Мухаммада Исы в Пекин. Он провел переговоры с председателем Народного банка Китая Панем Гуншэном, обсудив развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Подключение к системе CIPS даст ливийским банкам возможность напрямую отправлять и получать платежи в китайской валюте. Это ускорит проведение международных переводов, сократит число посредников и упростит расчеты с китайскими партнерами.

Платежная система CIPS была создана Народным банком Китая в 2015 году для обслуживания трансграничных операций в юанях. Она позволяет финансовым учреждениям проводить международные платежи без использования традиционных долларовых каналов и способствует расширению использования китайской валюты в мировой торговле.

Стороны также договорились совместно устранять существующие барьеры в торговле, совершенствовать финансовые процедуры и расширять сотрудничество между банковскими системами двух стран.

Следующим этапом станет запуск прямых денежных переводов в Китай и возможность открывать аккредитивы через китайские банки. По оценке сторон, это облегчит работу компаний, импортеров и представителей малого бизнеса.