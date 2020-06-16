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Ливень в Нур-Султане: откачано более 150 тысяч кубометров воды

16 Июня 2020 11:43
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Ливень в Нур-Султане: откачано более 150 тысяч кубометров воды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сильная гроза с проливным дождем прошла в Нур-Султане ночью. О последствиях борьбы с подтоплениями рассказали в столичном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В откачке воды по городу задействовано более 100 спецтехники, это ассенизаторские машины, мотопомпы, насосы. Откачено более 150 тысяч кубометров воды», - сообщили в пресс-службе акимата.

Напомним, синоптики прогнозировали дожди с грозами в ряде регионов Казахстана.

фото: vemiru.ru/info
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#Нур-Султан   #Погода  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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