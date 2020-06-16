Ливень в Нур-Султане: откачано более 150 тысяч кубометров воды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сильная гроза с проливным дождем прошла в Нур-Султане ночью. О последствиях борьбы с подтоплениями рассказали в столичном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В откачке воды по городу задействовано более 100 спецтехники, это ассенизаторские машины, мотопомпы, насосы. Откачено более 150 тысяч кубометров воды», - сообщили в пресс-службе акимата.

Напомним, синоптики прогнозировали дожди с грозами в ряде регионов Казахстана.