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    12:56, 01 Май 2021 | GMT +6

    Ливень в  Алматы: акимат устраняет подтопления

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы после ливня зарегистрировано 16 случаев подтоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 12:00, по Алматы зарегистрировано 16 случаев подтоплений, из них отработано 14 участков. Всего в работах было задействовано 57 человек, 15 единиц техники. По двум участкам работы продолжаются: Бостандыкский район, мкр. Баганашил и Турксибский район, мкр. Кайрат», - сообщили в акимате.

    В целях организации системного мониторинга и выработки мер по предупреждению и ликвидации последствий подтоплений ДЧС совместно районными акиматами было взято на учет 17 часто подтапливаемых участков. Сегодня силы и средства служб гражданской защиты Алматы заблаговременно были выдвинуты на паводковые участки до начала выпадения осадков, приготовлены инертные материалы.

    Ранее фото затопленного города публиковали в соцсетях горожане.


    Теги:
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