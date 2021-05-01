Ливень в  Алматы: акимат устраняет подтопления

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы после ливня зарегистрировано 16 случаев подтоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 12:00, по Алматы зарегистрировано 16 случаев подтоплений, из них отработано 14 участков. Всего в работах было задействовано 57 человек, 15 единиц техники. По двум участкам работы продолжаются: Бостандыкский район, мкр. Баганашил и Турксибский район, мкр. Кайрат», - сообщили в акимате.

В целях организации системного мониторинга и выработки мер по предупреждению и ликвидации последствий подтоплений ДЧС совместно районными акиматами было взято на учет 17 часто подтапливаемых участков. Сегодня силы и средства служб гражданской защиты Алматы заблаговременно были выдвинуты на паводковые участки до начала выпадения осадков, приготовлены инертные материалы.

Ранее фото затопленного города публиковали в соцсетях горожане.