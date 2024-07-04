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    09:50, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Саммит ШОС в Астане: прямая текстовая трансляция

    Встреча в формате «ШОС +» началась в Астане
    Фото: Акорда

    В Астане в эти минуты проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. На месте работают корреспонденты агентства Kazinform и мобильная студия телеканала Silk Way. 

    Представляем прямую трансляцию саммита ШОС из Дворца Независимости.

    10:00 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл на саммит ШОС во Дворец Независимости. 

    10:05 Началась церемония рукопожатия лидеров стран-участниц ШОС. 

    10:15 Прибыли Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф, И.о. президента Ирана Мохаммад Мохбер, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон. Их встретил Касым-Жомарт Токаев. 

    Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров
    Фото: Akorda
    Касым-Жомарт Токаев и Субраманьям Джайшанкар
    Фото: Akorda
    Касым-Жомарт Токаев и Шахбаза Шариф
    Фото: Akorda
    Касым-Жомарт Токаев и Мохаммад Мохбер
    Фото: Akorda
    Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев
    Фото: Akorda
    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон
    Фото: Akorda

    10:19 Прибыл Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. 

    Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко
    Фото: Akorda

    10:29 Прибыл Президент Российской Федерации Владимир Путин.

    Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
    Фото: Akorda

    10:30 Прибыл Председатель КНР Си Цзиньпин. 

    Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин
    Фото: Akorda

    10:34 Главы стран-участниц ШОС сделали памятное фото.

    Главы стран-участниц ШОС
    Фото: Akorda

    10:35 Участники саммита ШОС зашли в основной зал и заняли свои места. 

    Участники саммита ШОС
    Фото: Akorda

    10:36 Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал свое выступление. 

    Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Akorda

    10:37 Открывая работу заседания, Президент РК Касым-Жомарт Токаев сказал: «Совместными усилиями, укрепляя шанхайский дух и продвигая шанхайские принципы, мы превратили ШОС в одну из самых авторитетных международных структур. Благодаря уникальности и огромному потенциалу нашего объединения интерес к нему в мире неуклонно растет. Сегодня на саммите в Астане будет принято важное решение о дальнейшем расширении нашей Организации. В этой связи хочу поприветствовать Президента Республики Беларусь уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко. Беларусь выполнила необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества. Если нет возражений, предлагаю начать заседание с церемонии подписания документов о приеме Республики Беларусь в состав государств-членов ШОС». 

    10:38 Началась церемония подписания документов — Решения совета глав государств членов ШОС о завершении процедуры принятия Республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статус государства-члена ШОС и Решения совета глав государств членов ШОС о долевых взносах государств-членов ШОС в связи с предоставлением Республики Беларусь статуса государства-члена ШОС.

    Подписания документов
    Фото: Akorda

    10:40  Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Беларуси со вступлением в состав ШОС. 

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Беларуси со вступлением в состав ШОС
    Фото: Akorda

    12:40 Главы стран-участниц ШОС разошлись по залам для двусторонних переговоров. 

    13:00 Саммит продолжил работу в формате «ШОС+».

    Саммит в формате «ШОС+»
    Фото: Akorda

    13:13 Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл на Саммит для участия во встрече в формате «ШОС+».

    Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл на Саммит для участия во встрече в формате «ШОС+»
    Фото: Akorda

    13:14 Эмир Рас-эль-Хаймы прибыл на Саммит для участия во встрече в формате «ШОС+».

    Эмир Рас-эль-Хаймы прибыл на Саммит для участия во встрече в формате «ШОС+»
    Фото: Akorda

    13:15 Прибыл Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

    Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
    Фото: Akorda

    13:16 Прибыл Президент Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. 

    Президент Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха
    Фото: Akorda

    13:17 Прибыл Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев
    Фото: Akorda

    13:18 Прибыл Президент Турции Реджеп Эрдоган.

    Президент Турции Реджеп Эрдоган
    Фото: Akorda

    13:19 Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл на Саммит для участия во встрече в формате «ШОС+».

    Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл на Саммит для участия во встрече в формате «ШОС+»
    Фото: Akorda

    15:20 Началась встреча в формате «ШОС +».

    Встреча в формате «ШОС +»
    Фото: Akorda

    15.30 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал свое выступление на встрече в формате «ШОС +». 

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Akorda

    15:46 Касым-Жомарт Токаев выступил и передал слово Генсеку ООН Антониу Гутерришу.

    Генсек ООН Антониу Гутерриш
    Фото: Akorda

    15:47 Генсек ООН: »ШОС обладает силой и ответственностью добиваться мира. Сегодняшние глубокие глобальные разногласия являются препятствием на пути решения двух экзистенциальных вопросов».

    15:58 Президент Беларуси Александр Лукашенко начал свое выступление.

    Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Фото: Akorda

    16:01 Александр Лукашенко: «Мы будем все делать от нас зависящее, чтобы авторитет нашей организации в мире возрастал».

    16:04 Александр Лукашенко: «Следует усиливать практическое взимодействие комплексной повестки ШОС. Начать предлагаю с финансов. В качестве приоритетного вопроса Беларусь рассматривает создание механизма двусторонних платежей в национальных валютах и коллективного финансового института ШОС».

    16:15 Председатель КНР Си Цзиньпин начал свое выступление на встрече в формате «ШОС +».

    Председатель КНР Си Цзиньпин
    Фото: Akorda

    16:18 Си Цзиньпин предложил провести форум политических партий стран ШОС.

    16:27 Свое выступление начал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров. 

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров
    Фото: Akorda

    16:30 Садыр Жапаров: «Считаю важным, чтобы в вопросах безопасности и суверенитета наши страны оказывали поддержку друг другу».

    16:32 Садыр Жапаров: «В настоящее время идет работа по созданию Банка развития ШОС и Фонда развития ШОС для финансового сопровождения проектов. Полагаю целесообразным рассмотреть перспективы возможность привлечения наших партнеров по диалогу в деятельность этих служб».

    16:34 Президент Таджикистана Эмомали Рахмон: «Нужно более активно использовать сотрудничество в транспортной и энергетической сферах». 

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
    Фото: Akorda

    16:58 Эмомали Рахмон: «Таджикистан выступает за становление Афганистана как страны, свободной от терроризма». 

    17:01 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев: «Ценим высокоэффективное председательство Казахстана в ШОС. (…) Предлагаю ежегодно проводить заседание "ШОС +" по вопросам безопасности.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
    Фото: Akorda

    17:07 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев: «Предлагаем создать в Ташкенте центр климатических исследований ШОС». 

    17:27 Шавкат Мирзиёев предложил разработать Единый банк гуманитарных инициатив и программ ШОС.

    17:39 Президенты продолжили двусторонние встречи в формате «ШОС +».

    17:41 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на встрече в формате «ШОС+».

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Фото: Akorda

    17:56 Эмир Рас-эль-Хаймы начал свое выступление на встрече в формате «ШОС+».

    Эмир Рас-эль-Хаймы
    Фото: Akorda

    18:00 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев закрыл саммит ШОС. 

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Akorda
    Теги:
    ШОС Саммит ШОС Астана
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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