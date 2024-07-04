Саммит ШОС в Астане: прямая текстовая трансляция

В Астане в эти минуты проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. На месте работают корреспонденты агентства Kazinform и мобильная студия телеканала Silk Way.

Представляем прямую трансляцию саммита ШОС из Дворца Независимости.

10:00 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл на саммит ШОС во Дворец Независимости.

10:05 Началась церемония рукопожатия лидеров стран-участниц ШОС.

10:15 Прибыли Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф, И.о. президента Ирана Мохаммад Мохбер, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон. Их встретил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Akorda

Фото: Akorda

Фото: Akorda

Фото: Akorda

Фото: Akorda

Фото: Akorda

10:19 Прибыл Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Фото: Akorda

10:29 Прибыл Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Фото: Akorda

10:30 Прибыл Председатель КНР Си Цзиньпин.

Фото: Akorda

10:34 Главы стран-участниц ШОС сделали памятное фото.

Фото: Akorda

10:35 Участники саммита ШОС зашли в основной зал и заняли свои места.

Фото: Akorda

10:36 Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал свое выступление.

Фото: Akorda

10:37 Открывая работу заседания, Президент РК Касым-Жомарт Токаев сказал: «Совместными усилиями, укрепляя шанхайский дух и продвигая шанхайские принципы, мы превратили ШОС в одну из самых авторитетных международных структур. Благодаря уникальности и огромному потенциалу нашего объединения интерес к нему в мире неуклонно растет. Сегодня на саммите в Астане будет принято важное решение о дальнейшем расширении нашей Организации. В этой связи хочу поприветствовать Президента Республики Беларусь уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко. Беларусь выполнила необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества. Если нет возражений, предлагаю начать заседание с церемонии подписания документов о приеме Республики Беларусь в состав государств-членов ШОС».

10:38 Началась церемония подписания документов — Решения совета глав государств членов ШОС о завершении процедуры принятия Республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статус государства-члена ШОС и Решения совета глав государств членов ШОС о долевых взносах государств-членов ШОС в связи с предоставлением Республики Беларусь статуса государства-члена ШОС.

Фото: Akorda

10:40 Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Беларуси со вступлением в состав ШОС.

Фото: Akorda

12:40 Главы стран-участниц ШОС разошлись по залам для двусторонних переговоров.

13:00 Саммит продолжил работу в формате «ШОС+».

Фото: Akorda

13:13 Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл на Саммит для участия во встрече в формате «ШОС+».

Фото: Akorda

13:14 Эмир Рас-эль-Хаймы прибыл на Саммит для участия во встрече в формате «ШОС+».

Фото: Akorda

13:15 Прибыл Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Фото: Akorda

13:16 Прибыл Президент Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха.

Фото: Akorda

13:17 Прибыл Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Фото: Akorda

13:18 Прибыл Президент Турции Реджеп Эрдоган.

Фото: Akorda

13:19 Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл на Саммит для участия во встрече в формате «ШОС+».

Фото: Akorda

15:20 Началась встреча в формате «ШОС +».

Фото: Akorda

15.30 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал свое выступление на встрече в формате «ШОС +».

Фото: Akorda

15:46 Касым-Жомарт Токаев выступил и передал слово Генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Фото: Akorda

15:47 Генсек ООН: »ШОС обладает силой и ответственностью добиваться мира. Сегодняшние глубокие глобальные разногласия являются препятствием на пути решения двух экзистенциальных вопросов».

15:58 Президент Беларуси Александр Лукашенко начал свое выступление.

Фото: Akorda

16:01 Александр Лукашенко: «Мы будем все делать от нас зависящее, чтобы авторитет нашей организации в мире возрастал».



16:04 Александр Лукашенко: «Следует усиливать практическое взимодействие комплексной повестки ШОС. Начать предлагаю с финансов. В качестве приоритетного вопроса Беларусь рассматривает создание механизма двусторонних платежей в национальных валютах и коллективного финансового института ШОС».

16:15 Председатель КНР Си Цзиньпин начал свое выступление на встрече в формате «ШОС +».

Фото: Akorda

16:18 Си Цзиньпин предложил провести форум политических партий стран ШОС.

16:27 Свое выступление начал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Фото: Akorda

16:30 Садыр Жапаров: «Считаю важным, чтобы в вопросах безопасности и суверенитета наши страны оказывали поддержку друг другу».

16:32 Садыр Жапаров: «В настоящее время идет работа по созданию Банка развития ШОС и Фонда развития ШОС для финансового сопровождения проектов. Полагаю целесообразным рассмотреть перспективы возможность привлечения наших партнеров по диалогу в деятельность этих служб».

16:34 Президент Таджикистана Эмомали Рахмон: «Нужно более активно использовать сотрудничество в транспортной и энергетической сферах».

Фото: Akorda

16:58 Эмомали Рахмон: «Таджикистан выступает за становление Афганистана как страны, свободной от терроризма».

17:01 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев: «Ценим высокоэффективное председательство Казахстана в ШОС. (…) Предлагаю ежегодно проводить заседание "ШОС +" по вопросам безопасности.

Фото: Akorda

17:07 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев: «Предлагаем создать в Ташкенте центр климатических исследований ШОС».

17:27 Шавкат Мирзиёев предложил разработать Единый банк гуманитарных инициатив и программ ШОС.

17:39 Президенты продолжили двусторонние встречи в формате «ШОС +».

17:41 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на встрече в формате «ШОС+».

Фото: Akorda

17:56 Эмир Рас-эль-Хаймы начал свое выступление на встрече в формате «ШОС+».

Фото: Akorda

18:00 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев закрыл саммит ШОС.