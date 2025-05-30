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    10:58, 30 Май 2025 | GMT +5

    Live: Прямая трансляция визита премьер-министра Италии в Акорду

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла с официальным визитом в Казахстан, передает агентство Kazinform. 

    Live: Прямая трансляция визита премьер-министра Италии в Акорду
    Фото: Kazinform

    В ходе переговоров на высшем уровне стороны планируют обсудить перспективы развития казахско-итальянского стратегического партнерства.

    Также сегодня в Астане состоится первый саммит в формате «Центральная Азия — Италия» с участием глав государств региона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

    Как визит премьер-министра повлияет на сотрудничество Казахстана и Италии, читайте в материале аналитического обозревателя Kazinform.

    Теги:
    Акорда Италия Казахстан Джорджа Мелони Визит премьер-министра Италии Международные отношения Внешняя политика Казахстана Саммит «Центральная Азия — Италия» Прямой эфир
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
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