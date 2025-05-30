10:58, 30 Май 2025 | GMT +5
Live: Прямая трансляция визита премьер-министра Италии в Акорду
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла с официальным визитом в Казахстан, передает агентство Kazinform.
В ходе переговоров на высшем уровне стороны планируют обсудить перспективы развития казахско-итальянского стратегического партнерства.
Также сегодня в Астане состоится первый саммит в формате «Центральная Азия — Италия» с участием глав государств региона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони.
Как визит премьер-министра повлияет на сотрудничество Казахстана и Италии, читайте в материале аналитического обозревателя Kazinform.