LIVE: Официальный визит Президента Черногории в Казахстан

По приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Президент Черногории Яков Милатович прибыл в Казахстан с официальным визитом, передает агентство Kazinform.

Официальная церемония встречи Президента Черногории проходит в Астане во Дворце Независимости.

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне. Главы государств обсудят перспективы дальнейшего укрепления политического диалога между двумя странами, а также вопросы расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Напомним, 23 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев и Яков Милатович встречались на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во время встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан рассматривает Черногорию в качестве важного партнера в Балканском регионе.

В 2026 году страны отметят 20-летие установления дипломатических отношений. За эти годы выстроены конструктивные отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания.