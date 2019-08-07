Ливан выразил благодарность Казахстану за вклад в межсирийские переговоры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве иностранных дел состоялась встреча главы внешнеполитического ведомства Бейбута Атамкулова с Послом Ливана в Казахстане Жискаром аль-Хури, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Ливан является одной из первых арабских стран, установивших дипломатические отношения с Казахстаном.

«Наши страны успешно развивают политические связи на высоком уровне. Двусторонние встречи на уровне руководства и деловых кругов наших стран стали более интенсивными», - сказал глава МИД.

Казахстан приветствовал подключение Ливана в качестве нового наблюдателя на 13-ом раунде межсирийских переговоров в Астанинском формате. На сегодняшний день значение Астанинского процесса, проводимого при поддержке Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева, в урегулировании конфликта очень высоко. Несмотря на трудности, мирные переговоры в столице Казахстана доказали свою состоятельность и эффективность.

Министр выразил благодарность Ливану за оказываемое содействие казахстанскому миротворческому батальону, который в составе индийского контингента находится на территории Ливана.

Посол Ливана отметил большой интерес своего государства к дальнейшему развитию всесторонних отношений с Казахстаном и выразил готовность к активному взаимодействию с казахстанской стороной для решения задач двусторонней повестки.

«Сегодня наши государства развивают не только двусторонние отношения, но и выстраивают успешное сотрудничество в рамках региональных и международных организаций», - добавил ливанский дипломат. В данном контексте он отметил важную роль Казахстана на различных международных площадках, где Нур-Султан выступает в качестве хорошего медиатора.

При этом Ж. аль-Хури подчеркнул, что Астанинский процесс является единственной жизнеспособной площадкой, где решаются вопросы простых сирийцев, особенно вопрос возвращения беженцев обратно в родную страну.

Вместе с тем стороны подробно обсудили вопросы развития торгово-экономических отношений. При этом был отмечен их низкий уровень, что не соответствует существующему потенциалу двух государств. Была подчеркнута необходимость изучения всех имеющихся возможностей для их расширения.

Перспективным направлением сотрудничества видится взаимодействие в области сельского хозяйства. Казахстан заинтересован в поставках пшеницы в страны Ближнего Востока, в том числе и в Ливан.

Ливанские предприниматели были приглашены к активному взаимодействию различных сферах бизнеса, в том числе транспорта и логистики, туризма, услуг, гостиничного и ресторанного бизнеса.