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Литва может ввести ЧП из-за наплыва нелегалов

9 Ноября 2021 12:23
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Литва может ввести ЧП из-за наплыва нелегалов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел Литвы предлагает правительству ввести в приграничных районах чрезвычайное положение. Об этом сказала журналистам глава МВД республики Агне Билотайте. Причина - сообщения о перемещении больших групп находящихся в Беларуси нелегальных мигрантов к польской границе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.com.

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Министр так же заявила, что Литва стягивает войска к границе с Беларусью. Их численность она не назвала.

«Мы наблюдаем за тем, что происходит на польско-белорусской границе. И, конечно, это означает, что мы так же можем ожидать подобных вторжений и штурмов. Поэтому все наши соответствующие ведомства находятся в полной готовности. Наш офицерский состав и армейские силы сейчас передислоцируются, принимая во внимание сложившуюся ситуацию», - сказала глава МВД Литвы Агне Билотайте.

Ранее в Службе охраны госграницы при МВД Литвы предупредили, что в случае попыток штурма границы нелегалами и угрозы жизни литовским должностным лицам, могут быть применены спецсредства и оружие. МИД Литвы призвал ЕС внести в санкционный список белорусские аэропорты, через которые, как заявляют в Вильнюсе, проходит трафик нелегальной миграции.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тысяч беженцев - это в 50 раз больше, чем за весь прошлый год.

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#Мировые новости   #нелегалы  
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