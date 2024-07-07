Лицензию на участие в Олимпийских играх завоевал велосипедист из Акмолинской области

24-летний спортсмен Акмолинской области по велоспорту Андрей Чугай завоевал лицензию на участие в Олимпийских играх 2024 года в городе Париже. Подробностями с корреспондентом агентства Kazinform поделился старший тренер Акмолинской области по велосипедному спорту Иван Гринберг.

- Андрей Чугай занимается у меня с 2014 года. Я его первый тренер. Начинал он спортивную карьеру в школе триатлона города Кокшетау. Буквально в 2017 году он уже был чемпионом РК и призером чемпионата Азии среди юниоров. В 2018 году он также был призером чемпионата Азии и бронзовым призером юниорского чемпионата мира. Мальчишка старательный, все делает исправно. Выполнял все требования не только личного тренера, но и тренеров, которые с ним работали в сборной команде Казахстана. Они увидели в нем потенциал и, так сказать, приобщили его к большому спорту, - отметил Иван Гринберг.

По словам тренера, в этом году на Олимпийских играх у Казахстана в велоспорте две лицензии на шоссе и одна – на треке. В последней категории и будет выступать Андрей. Сам тренер считает, что у спортсмена есть все шансы попасть в 10-12 лучших.

- Опять же велоспорт – это такой спорт, где есть субъективные и объективные моменты. Это определенного рода лотерея. Случится может все что угодно. Теперь спортсмены будут находиться в Астане на подготовке, здесь они проходят медобследование. Это всегда делается перед Олимпийскими играми, чтобы спортсмен был в максимальной боевой готовности, - добавил Иван Гринберг.

Добавим, что Андрей Чугай – мастер спорта международного класса по велотреку, выступающий в дисциплине спринт и кейрин, член сборной команды Республики Казахстан по велоспорту на треке, двукратный бронзовый призер чемпионата Азии среди юниоров, чемпион Молодежных игр РК, бронзовый призер чемпионата Мира среди молодёжи, двукратный чемпион Азии среди взрослых, чемпион Спартакиады РК, участник Азиатских игр, неоднократный призёр и победитель чемпионатов и кубков Республики Казахстан.