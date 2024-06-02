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    12:25, 02 Июнь 2024 | GMT +6

    Лицензию на Олимпиаду-2024 завоевала Валентина Хальзова

    бокс
    Фото: Спорт Шредингера

    Валентина Хальзова (75 кг) стала обладательницей олимпийской лицензии в Париж-2024. Наша соотечественница на проходящем в Бангкоке квалификационном боксерском состязании сумела в битве за путевку на ОИ выиграть Шерлидез Ороскону из Колумбии со счетом 5-0, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    По ходу турнира казахстанка уверенно выиграла три поединка.

    Сперва были повержены представительницы Украины и Монголии, а в решающем сражении Валентина смогла пройти сильную конкурентку из Колумбии.

    Таким образом, лицензия Хальзовой стала второй для нашей команды в женском боксе.

    В весе до 57 кг Карина Ибрагимова получила квоту по итогам Азиатских игр в Ханчжоу.

    Примечательно, что с того момента как женский бокс был включен в программу Олимпийских игр, наши девушки неизменно представляют страну в весовой категории 75 кг.

    В Лондоне-2012 бронзу в этом весе для казахстанского спорта завоевала Марина Вольнова.

    В Рио-де-Жанейро-2016 на бронзовый пьедестал почета поднялась Дарига Шакимова (75 кг).

    На последней Олимпиаде в Токио нашу страну в данном весе представляла Надежда Рябец.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Олимпиада Женщины Бокс
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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