Лицензию на Олимпиаду-2024 завоевала Валентина Хальзова

Валентина Хальзова (75 кг) стала обладательницей олимпийской лицензии в Париж-2024. Наша соотечественница на проходящем в Бангкоке квалификационном боксерском состязании сумела в битве за путевку на ОИ выиграть Шерлидез Ороскону из Колумбии со счетом 5-0, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

По ходу турнира казахстанка уверенно выиграла три поединка.

Сперва были повержены представительницы Украины и Монголии, а в решающем сражении Валентина смогла пройти сильную конкурентку из Колумбии.

Таким образом, лицензия Хальзовой стала второй для нашей команды в женском боксе.

В весе до 57 кг Карина Ибрагимова получила квоту по итогам Азиатских игр в Ханчжоу.

Примечательно, что с того момента как женский бокс был включен в программу Олимпийских игр, наши девушки неизменно представляют страну в весовой категории 75 кг.

В Лондоне-2012 бронзу в этом весе для казахстанского спорта завоевала Марина Вольнова.

В Рио-де-Жанейро-2016 на бронзовый пьедестал почета поднялась Дарига Шакимова (75 кг).

На последней Олимпиаде в Токио нашу страну в данном весе представляла Надежда Рябец.