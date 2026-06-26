Лицензирование соцуслуг обеспечивает полный госконтроль — Аскар Аймагамбетов

С начала 2026 года в Астане выявлено 11 нарушений законодательства в сфере оказания специальных социальных услуг. Об этом сообщил руководитель департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по городу Астане Аскар Аймагамбетов на брифинге столичной Службы коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

Аскар Аймагамбетов отметил, что в обеспечении качества и безопасности специальных социальных услуг важную роль играет государственное регулирование.

— С 1 января 2025 года регулирование осуществляется с помощью обязательного лицензирования организаций, оказывающих специальные социальные услуги, а также последующего контроля за соблюдением установленных требований. Основная цель лицензирования — обеспечение единых стандартов качества, повышение безопасности получателей услуг и усиление государственного контроля в этой сфере. В настоящее время в городе Астане работают более 20 организаций, оказывающих специальные социальные услуги. В том числе 18 организаций получили лицензии и оказывают помощь более 7 тысячам граждан. Один из самых востребованных видов услуг — это услуги, оказываемые на дому. С начала года этой услугой охвачено более двух тысяч человек. С 2025 года, то есть, с тех пор, как введено лицензирование, поступило более 110 заявок, в ходе рассмотрения которых были выявлены ряд недостатков в подготовке документов и приведения услуг в соответствие установленным требованиям. Наиболее частые причины отказа в выдаче лицензии — это отсутствие необходимых разрешительных документов, несоблюдение штатных нормативов, несоблюдение требований пожарной безопасности, недостаточная материально-техническая база, — сказал Аймагамбетов.

По его словам, после устранения выявленных недостатков организации могут вновь подать заявку. Спикер отметил, что, с целью повышения качества оказываемых специальных социальных услуг 28 мая текущего года был внесен ряд соответствующих изменений в совместный приказ об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сфере специальных социальных услуг и защиты прав лиц с инвалидностью.

Эти изменения направлены на усиление контроля за работой центров оказания специальных социальных услуг и профилактику нарушений в будущем. В частности, предотвращение работы таких центров без лицензий и приведение их деятельности в соответствие с квалификационными требованиями.

Ранее в проверочных листах не было предусмотрено требование о наличие лицензии на оказание специальных социальных услуг, что ограничивало возможности контроля со стороны государственных органов. Внесенные изменения дают возможность осуществлять полноценный государственный контроль в сфере оказания специальных социальных услуг, а также применять меры административного воздействия в случае нарушения требований законодательства в сфере лицензирования.

Как сообщил Аймагамбетов, с начала 2026 года проведены 36 контрольных мероприятий, из них зарегистрированы в департаменте Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры по городу Астане 24 проверки. В том числе, две плановые проверки по профилактическому контролю и 22 внеплановые проверки по обращениям граждан. Кроме того, по требованиям органов прокуратуры проведено 12 проверок.

В ходе всех 36 проверок выявлено 78 нарушений, из них 64 нарушения по необеспечению доступа лиц с инвалидностью к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, три нарушения в части работы на портале социальных услуг, и 11 нарушений законодательства в сфере оказания специальных социальных услуг.

Выдано 14 предписаний об устранении нарушений, одно должностное лицо привлечено к ответственности. Наложено 16 административных штрафов на сумму 5 млн 119 тыс. тенге.