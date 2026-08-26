Лица с инвалидностью могут самостоятельно выбрать санаторий через Портал социальных услуг

Санаторно-курортное лечение является одной из мер социальной поддержки лиц с инвалидностью и предоставляется за счет средств государственного бюджета, передает Kazinform со ссылкой на Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Услуга направлена на восстановление и поддержание здоровья, улучшение функционального состояния и повышение качества жизни человека.

Право на получение санаторно-курортного лечения определяется с учетом медицинских показаний. Соответствующая мера включается в индивидуальную программу абилитации и реабилитации лица с инвалидностью. После этого гражданин может самостоятельно выбрать санаторно-курортную организацию через Портал социальных услуг.

На Портале социальных услуг получатель может посмотреть доступные организации и условия, а затем выбрать подходящую с учетом своих потребностей и предпочтений. То есть сам получатель решает, где пройти санаторно-курортное лечение.

Оплата санаторно-курортного лечения осуществляется государством в пределах гарантированной суммы. Если стоимость выбранной услуги не превышает установленный размер, лечение предоставляется бесплатно. При выборе более дорогостоящего варианта получатель может самостоятельно оплатить разницу в стоимости.

— Санаторно-курортное лечение — важная часть системы реабилитации. Через Портал социальных услуг процесс получения услуги стал более понятным и удобным для людей. Человек самостоятельно выбирает организацию, а государство обеспечивает финансирование в пределах гарантированной суммы. Это позволяет учитывать индивидуальные потребности получателя и повышать качество предоставляемых услуг, — отметил председатель Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения МТСЗН РК Илья Скуб.

Особое внимание уделяется требованиям к организациям, предоставляющим санаторно-курортное лечение. Поставщики, представленные на Портале социальных услуг, должны соответствовать установленным требованиям, в том числе в части создания доступной среды для лиц с инвалидностью.

В санаторно-курортных организациях должны быть обеспечены условия для беспрепятственного передвижения и получения услуг. Речь идет о наличии пандусов, адаптированных помещений и санитарных комнат, а также других необходимых элементов доступности.

В зависимости от медицинских показаний в рамках санаторно-курортного лечения могут предоставляться физиотерапевтические и бальнеологические процедуры, лечебная физкультура и другие восстановительные мероприятия. Их задача — поддержать достигнутые результаты реабилитации, улучшить самочувствие и способствовать сохранению активности человека.

По состоянию на 1 августа 2026 года санаторно-курортное лечение получили 76 876 лиц с инвалидностью. Общая заявленная потребность на текущий год составляет 147 809 человек. Предоставление услуги продолжается в течение всего года по мере организации санаторных заездов.

Работа по совершенствованию системы предоставления санаторно-курортного лечения продолжается. Основной акцент направлен на повышение доступности и качества услуг, а также создание условий, при которых человек может получить необходимую реабилитационную помощь максимально удобно и с учетом индивидуальных потребностей.