1 Июня 2022 10:07

Литовские парламентарии: Конституционная реформа позволит казахстанцам шире участвовать в управлении страной

ВИЛЬНЮС. КАЗИНФОРМ – В Сейме Литовской Республики Посольством РК совместно с межпарламентской группой дружбы «Казахстан-Литва» проведен круглый стол, посвященный конституционным реформам в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В мероприятии приняли участие председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Айгул Куспан, вице-спикеры Сейма Юлиус Сабатаускас и Йонас Ярутис, представители различных фракций и комитетов литовского парламента.

Посол Казахстана Виктор Темирбаев рассказал о ходе реализации реформ по модернизации политической системы страны и проинформировал о предстоящем 5 июня 2022 года общенациональном референдуме по поправкам в Конституцию.

А. Куспан подробно ознакомила литовских коллег с масштабными преобразованиями в рамках построения «Нового Казахстана», инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Казахстанский депутат ответила на ряд вопросов касательно предстоящего референдума и ходе расследования событий «трагического января».

Ю. Сабатаускас высоко оценил положительные изменения, касающиеся снижения минимального порога прохождения политической партии в казахстанский парламент до 5%. По его мнению, предложенные Президентом РК конституционные изменения предоставляют большую возможность простым гражданам принимать участие в управлении страной.

Председатель межпарламентской группы дружбы в Сейме Эдмундас Пупинис отметил, что Литва рада видеть Казахстан в обществе демократических стран и будет способствовать расширению сотрудничества Казахстана и Европейского союза.

В завершение мероприятия литовские депутаты поддержали курс на политическую модернизацию Казахстана и пожелали нашей стране успехов на пути демократического развития и построения социально ориентированного государства.

Круглый стол состоялся в канун 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Литовской Республикой. Участники мероприятия с удовлетворением отметили высокий уровень политических отношений между Казахстаном и Литвой, который, в свою очередь, сформировал благоприятные условия для реализации потенциала в торгово-экономической сфере. Несмотря на геополитическую обстановку и нарушение логистических цепочек объем взаимной торговли неуклонно растет. Так, в первом квартале 2022 года товарооборот между двумя странами вырос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (71,6 млн. долл.) и составил 294,4 млн. долл.



