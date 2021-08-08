Литовская семья основала Федерацию тогызкумалак в Вильнюсе
ВИЛЬНЮС. КАЗИНФОРМ - В литовской столице открыли первую в стране и в регионе Федерацию тогызкумалак. Ее зарегистрировала литовская семья – Айдас Жандарис и Рамуте Жандариене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
На протяжении ряда лет Посольство Казахстана в Литве и Всемирная федерация тогызкумалак в сотрудничестве с литовскими партнерами проводит кропотливую работу по популяризации в этой стране интеллектуальной игры, традиционной для казахского и ряда других народов.
На регулярной основе проводятся мастер-классы по тогызкумалак, в ходе которых азам игры обучаются литовские школьники и студенты. В 2019 году А. Жандарис и Р. Жандариене, совместно с Посольством Казахстана и Всемирной федерацией тогызкумалак, впервые издали методическое пособие по игре на литовском языке и презентовали его на крупной региональной выставке «Школа».
Сегодня игра активно развивается в Литве и завоевывает умы все большего числа поклонников. В стране уже было проведены два турнира по тогызкумалак.
Все желающие могут приобрести доски, сделанные в Казахстане, в самом центре Старого города Вильнюса, в книжном магазине Жандарисов.
Учредители Федерации приурочили ее открытие к 30-летию независимости Республики Казахстан и планируют не только и далее распространять эту игру в Литве, но и уже в ближайшем будущем составить серьезную конкуренцию мастерам игры из Казахстана и других стран.
Напомним, в декабре 2020 года на основании совместного предложения Казахстана, Кыргызстана и Турции ЮНЕСКО включило игру тогызкумалак в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.
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