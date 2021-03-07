Литературный вечер с детской писательницей прошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках 30-летия Независимости и объявления 2021 года «Годом детской литературы» в библиотеке-филиале №33 Централизованной библиотечной системы города Алматы состоялся литературный вечер «Менің жасыл әлемім», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие было организовано в формате встречи с читателями, посвященной творчеству детской писательницы, издателя, члена Союза писателей Казахстана, лауреата Международной премии «Дарабоз», директора издательского комплекса «Molia & DOS», главного редактора республиканских газет «Абитуриент», «Турист» Баян Болатхановой.

В литературном вечере приняли участие известный поэт, лауреат Международной литературной премии «Алаш» Аян Нысаналин, издатель факультета журналистики Казахского национального университета имени Аль-Фараби - заведующий кафедрой редакторского и дизайнерского искусства, кандидат экономических наук, профессор Жетписбай Бекболатович., литературовед, журналист, директор издательства «Рухани», известный издатель Хабдина Балжан, заслуженная артистка Республики Казахстан, кавалер ордена «Құрмет» Сулушаш Нурмагамбетова, учитель вокала Талгарской детской музыкальной школы Забира Атантаева и постоянные читатели библиотеки, учащиеся школ, библиотекари и родители.

«Литературная встреча прошла очень интересно и необычно. Ведь дети читали наизусть сказки писательницы «Тұяк» батыр, «Балықтар», «Мәңгілік ел». Рассказали историю «Бибіжар и Бойтұмар», «Менің жасыл әлемім», «Сары-Көжек» и другие. На свои интересные вопросы маленькие книголюбы получили ответы от писательницы», - рассказала заведующая библиотекой-филиалом №33 Централизованной библиотечной системы Куаныш Исабекова.

Выдающийся казахский поэт, критик Аян Нысаналин рассказал о первой трудовой деятельности писательницы Баян Болатхановой и о годах совместной работы в республиканской газете «Лениншіл жас». Современники, известный издатель Хабдина Балжан и ученый-педагог Жетписбай Бекболатович, преподающий молодым журналистам, подробно остановились на творчестве Баян Болатхановой.

«Рассказы и сказки Баян Болатхановой для детей - еще неизученная тема. Насыщенные красочные произведения, которые пробуждают у детей национальное самосознание», - сказала Хабдина Балжан.

«Я давно изучаю произведения Баян Болатхановой. Художественно-документальные произведения «Қазақтың Қаршығасы», «Гаухартас» занимают особое место в культурной мемуарной литературе страны», - отметил Жетписбай Бекболатулы.

В ходе вечера ребята читали стихи, посвященные празднику.

В конце вечера читателям были вручены книги «Қарагөз-ғұмыр» с автографом автора, а также вручены грамоты от имени директора Централизованной библиотечной системы Розы Кабиевой.

В свою очередь, писательница Баян Болатханова высказала юным читателям слова напутствия.

«Я думаю, что будущее казахского языка, литературы - в руках таких умных, любящих книги детей», - сказала она.