Литературный вечер посвятили творчеству Бауыржана Момышулы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Литературный вечер в честь 30-летия Независимости РК на тему «Тұлға, жауынгер, жазушы Бауыржан Момышұлы» состоялся в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С приветственным словом к участникам литературного вечера обратился лектор Центрального музея Марат Байганатов.

«Сегодняшняя наша встреча посвящена молодому поколению, раскрытию героического подвига героя Советского Союза Бауыржана Момышулы. Одному из великих сынов казахского народа, Героя Советского Союза, «Халық қаһарманы». Б. Момышулы проявил себя не только как военный деятель, но и как писатель. Его труды воспитывали в молодых бойцах безграничную преданность к своей Родине. Наша задача способствовать формированию личности молодого поколения, воспитывая патриотизм и развивая стремление к знаниям истории и литературе, и к чтению. В 2020 году со дня рождения Бауыржана Момышулы исполнилось 111 лет. На сегодня в нашем музее сохранены многие фотографии и архивные документы великого полководца», - сказал Марат Байганатов.

В ходе встречи участники говорили о выдающейся личности как о справедливом и прямолинейном, талантливом военачальнике, писателе, основоположнике военно-учебной литературы, о его жизненной позиции, мудрых и метких высказываниях, которые не потеряли актуальности и в наши дни.

Преподаватель республиканской школы «Жас Улан» Бахытгуль Ганиева отметила духовное и военное наследие Бауыржана Момышулы.

«Его мировоззрение пропитано большой любовью к Родине. Когда мы начинаем знакомиться с образом Бауыржана Момышулы, мы начинаем с его книг. Печататься он стал ещё на военной службе, его первые повести о Великой Отечественной войне тогда были хорошо встречены критикой. Со временем, кроме военной прозы, стал писать также и о современниках, поднимая острые моральные вопросы. Писал рассказы и повести для детей. Работал на русском и казахском языках, свои книги переводил сам. Наши предки говорили: «Величие народа – в величие духа, идите по дороге жизни, не склоняя головы, не роняя чести», - эти слова по праву можно отнести к Б. Момышулы. Нет ни одного человека в Казахстане, кто бы ни знал его имени, не гордился бы им не только как своим национальным героем, но и как широко известным казахстанским писателем», - сказала Бахытгуль Ганиева.

Воспитанники школы «Жас Улан» имени Бауыржана Момышулы и другие участники литературного вечера прочитали ряд стихотворений и афоризмов великого полководца, рассказали интересные факты из его жизни.

Напомним, в прошлом году со дня рождения Бауыржана Момышулы исполнилось 110 лет.