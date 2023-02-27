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Литературный проект «Книжная серия «Абай әлемі» будет продолжен в ВКО в 2023 году

27 Февраля 2023, 23:00
Литературный проект «Книжная серия «Абай әлемі» будет продолжен в ВКО в 2023 году Фото: Инфоцентр ВКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 2018 года в Восточном Казахстане успешно реализуется литературный проект «Книжная серия «Абай әлемі», нацеленный на популяризацию литературного наследия региона. За период с 2018 по 2022 годы было издано 69 книг, тиражом 52,8 тысячи экземпляров. В 2023 году данный проект будет продолжен. Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций рассказал руководитель управления культуры области Нурболат Ахметжанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

«В театральной и концертной деятельности сферы культуры будут продолжены гастроли в сельские населенные пункты региона. В соответствии с «событийном рядом национальных, государственных и профессиональных праздников» будут проведены общественно-значимые и культурно-массовые мероприятия. Бюджет управления культуры на 2023 год составил 5,8 млрд тенге», - сказал Нурболат Ахметжанов.

Вместе с тем, он отметил, что в прошлом году в ВКО проведено более 200 значимых культурно-массовых мероприятий.

«В рамках реализации проектов «Ұлттық Рухани Жаңғыру» и «Ауыл - ел бесігі» театрами и концертными организациями в 2022 году состоялись гастрольные туры на территории области, творческие коллективы региона посетили почти все отдаленные населенные пункты. Отдельным событием в сфере культуры стало открытие филиала Областного историко-краеведческого музея в селе Бестерек Уланского район», - добавил спикер.

К тому же, по информации руководителя управления культуры, за последние три года в Восточном Казахстане построено 4 объекта культуры на сумму 1 млрд 802 млн тенге. На ремонтно-восстановительные ремонты семи объектов культуры в предыдущем году было выделено 177, 9 млн тенге. Все ремонтные работы были завершены успешно.


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