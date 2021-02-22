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    12:10, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Литературный конкурс провели среди казахстанских заключенных

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об условиях содержания, а также о социально-психологической и правовой поддержке заключенных рассказала начальник управления Комитета УИС Бибигуль Мунайтпасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В учреждениях КУИС осуществляется нравственное, социально-правовое, трудовое, физическое и иные виды воспитания в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченными в сфере уголовно-исполнительной деятельности. Работа с осужденными организовывается дифференцированно с учетом вида исправительного учреждения, срока наказания, условий содержания. Она осуществляется в индивидуальных, групповых и массовых формах с применением психолого-педагогических методов. И с каждым осужденным проводится с учетом особенностей его личности и обстоятельств совершенного им преступления», - сказала Бибигуль Мунайтпасова на брифинге в МВД.

    Также она сообщила о проведении литературного конкурса среди заключенных.

    «Во всех исправительных учреждениях был проведен онлайн-литературный конкурс при экспертной поддержке уполномоченного по правам человека, при поддержке международной тюремной реформы, а также КУИС на тему раскаяния, покаяния, исповеди, а также на тему «Мой счастливый день», - отметила спикер.

    «Также в учреждениях имеется 72 комнаты релаксации, целью которых является оказание психологической помощи осужденным в адаптации в условиях изоляции, в преодолении кризисных и стрессовых ситуаций. Психологическая помощь оказывается со дня пребывания. Она включает в себя консультацию, психокоррекционную, психопрофилактическую работу, направленную на формирование мотивации к исправлению и более успешную интеграцию в общество после освобождения», - заключила Б. Мунайтпасова.


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