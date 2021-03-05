Литературный час для постоянных читательниц организовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В преддверии Международного женского дня в библиотеке- филиале №15 централизованной библиотечной системы города Алматы состоялся литературный час для постоянных читательниц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе литературного часа на тему «Нет на свете ближе и роднее» с постоянными читательницами библиотеки прозвучало много красивых слов и добрых пожеланий в адрес женщин. С искренними поздравлениями и добрыми пожеланиями к собравшимся обратились сотрудники библиотеки.

«Ко Дню международного женского дня мы организовали час беседы среди наших постоянных читательниц. Нашу библиотеку посещают люди разных возрастов и категории. Среди них, конечно, много и представительниц прекрасного пола. В атмосфере весны, поэзии и радости читательницы читали стихотворения, поздравляли друг друга. Также участницы продемонстрировали мастерство по чтению скороговорок, поговорок. Мероприятие завершилось чаепитием», - рассказала заведующая ЦБС города Алматы библиотеки- филиал №15 Турксибского района города Алматы Гульмахира Коржинбаева.

На сегодня книжный фонд ЦБС библиотеки-филиала № 15 составляет свыше 15 тысяч книг различных жанров. Посещаемость библиотек варьируется от 30-ти тысячи посетителей в год. Данный филиал библиотеки считается одним из самых старых, ему 50 лет. В прошлом году по поручению акима города библиотека прошла масштабную модернизацию.

Как добавила Гульмахира Коржинбаева, к празднику Наурыз в библиотеке запланировано свыше 10-ти мероприятий.