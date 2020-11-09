Литературный центр Абая открылся в Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В регионе продолжается реализация различных мероприятий и проектов, посвященных 175-летию великого Абая. На днях в Аккольском районе распахнул свои двери литературный центр Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Символично, что центр открыт в районной библиотеке, носящей имя Абая, которое было присвоено ей в 1990 году. На открытие центра были выделены средства из районного бюджета. Для центра была приобретена литература и оформлен зал.

«Наша библиотека полностью соответствует современным требованиям и запросам читателей. Здесь созданы все необходимые условия для комфортного пребывания. Теперь в нашей библиотеке с целью популяризации духовного наследия основоположника, классика казахской литературы Абая появился литературный центр. Благодаря работе центра у читателей появилась возможность окунуться в творческий мир великого поэта и просветителя казахского народа», - отметила директор библиотеки Нургуль Алишева.

Стоить отметить, что при районной библиотеке с 2007 года действует музей Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, первого министра обороны РК, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. В 2018 году при библиотеке открыт районный офис «Рухани жаңғыру» и коворкинг-центр.

К слову, данный литературный центр Абая стал третьим центром, открытым в этом году в Акмолинской области.







