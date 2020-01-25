Литературный центр Абая открыли в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На базе казахской библиотеки города Кокшетау в рамках 175-летия великого поэта и просветителя Абая Кунанбайулы открыт литературный центр Абая «Ұлы ақынның ұлағаты», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цель открытия литературного центра Абая - широкая популяризация духовного наследия основоположника, классика казахской литературы Абая Кунанбайулы», - пояснила руководитель отдела культуры и развития языков города Кокшетау Айгуль Сабитова, добавив, насколько важны изучение и пропаганда среди молодежи наследия Великого Абая.

Открыл встречу акын Мухамед Конкаев, из уст которого прозвучало стихотворение поэта «Мен бір жұмбақ адаммын».

Книжная экспозиция литературного центра состоит из трех разделов. В первом под названием «Абайдың дүниетанымы» собрана литература о детстве Абая, его жизни, великих словах. О нем собравшимся рассказал преподаватель, абаевед КГУ им. Ш. Уалиханова Аманжол Ыдырысулы. Со вторым разделом экспозиции «Жүрегімнің түбіне терең бойла», в котором собраны все произведения Абая, включая его Слова назидания, ознакомил библиотекарь Ерден Нурахмет. В третьем разделе «Абай мұрасы мәңгілік» собраны произведения об Абае многих известных абаеведов, очерки, статьи, исследования, рассуждения. С этим разделом присутствующих ознакомил профессор, к.ф.н. КГУ им. Ш. Уалиханова Сабит Жамбек.

Произведения поэта исполнили преподаватель Высшего казахского педколледжа им. Мусина Алия Заманбекова и старший преподаватель кафедры инновационного образования и информационных технологий ФАО «НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПР по Акмолинской области» Ботакоз Камзонова.

«В течение года отделом культуры и развития языков города Кокшетау запланировано множество мероприятий, среди которых - Абаевские чтения, поэтический конкурс «Мушайра», праздник улицы Абая и многое другое», - поделилась Айгуль Сабитова.