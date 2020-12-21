БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Две литературные остановки появились в Балхаше. Их оформили благодаря спонсорской поддержке предпринимателей города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Один из павильонов посвящен 175-летию Абая. На его внутренней стороне можно увидеть изображение великого поэта и мыслителя, сведения о годах его жизни, а также отрывки на казахском и русском языках из основных положений философской формулы «Толық адам» («Целостный человек»). Абай учил своих современников: «Ум, силу, сердце держи в равновесии - всё это сделает тебя полноценным». Этот постулат актуален и сегодня.

«В своём стихотворении поэт также говорит: «Есть три добродетели человека: светлый ум, пламенная душа и тёплое сердце», - отметила заведующая сектором Отдела культуры и развития языков г. Балхаша Асель Булекова.

На внешней стороне остановки размещены логотип Балхаша и его гимн, слова которого написали местные авторы К.М. Саденов и П.Е. Кушниров, а музыку - Ж.С. Тлеулина.

Второй павильон оформлен в честь аль-Фараби. Он расположен напротив остановки, посвященной Абаю, и также содержит фотографии, краткие биографические сведения, отрывки из трудов учёного и философа, в частности, из «Трактата о взглядах жителей добродетельного города».

Оформление литературных остановок продолжится при спонсорской помощи бизнесменов города. На следующей из них планируется разместить произведения просветителя, учёного Ахмета Байтурсынова.

Напомним, 21 января в Нур-Султане состоялось празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь праздничных дней.

29 января же в Казахстане был официально дан старт празднованию 1150-летия аль-Фараби.