Литературную премию Президента для молодежи назначат в 2023 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Победителю в каждой номинации данной премии вручат 4 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для формирования нового поколения литераторов, оказания им соответствующей поддержки, создания условий для освоения тем мирового уровня, начиная с 2023 года будет назначена специальная литературная премия Президента для молодых казахстанских писателей и поэтов. Премию будут вручать молодым литераторам в возрасте 18-29 лет за ранее неопубликованные произведения по номинациям: «Проза»; «Поэзия»; «Драматургия»; «Детская литература», - сказал председатель Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта РК Куат Бораш в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, победителю в каждой номинации вручат премию в размере 4 млн тенге. Конкурс на премию будут проводить один раз в два года. Он будет чередоваться с Государственной премией имени Абая.

Куат Бораш также сообщил о новых проектах по поддержке литературы. В текущем году стартовал проект «Новая казахская литература», в рамках которого будут издавать книги молодых авторов тиражом 3 тыс. экземпляров. Для поддержки авторов проводятся книжные ярмарки. 28-30 мая прошла Алматинская книжная ярмарка. Из предложенных на ярмарке 14 тыс. книг продали 70%. Минкультуры планирует провести 23-25 ноября Х Международную ярмарку книг и полиграфии «Великим Шелковым путем».

Ранее сообщалось, что продолжается конкурс на Национальную литературную премию «Айбоз».