Литературное ревю «Жыр алыбы – Жамбыл» прошло в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в сквере Жамбыла Жабаева в Нур-Султане состоялось литературное ревю «Жыр алыбы – Жамбыл» в рамках проекта Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы «Культурный код Независимости», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Литературное ревью организовано в рамках мероприятий, посвященных 175-летию Жамбыла Жабаева. 22 июня имеет многих смысловых, знаковых оттенков в жизни акына, в истории народа. Прежде всего, это день памяти и скорби – 80 лет назад в 1941 году началась самая кровопролитная в истории человечества война.

Блокада Ленинграда стала одной из самых трагических страниц той войны. 80 лет назад в поддержку жителей и защитников города на Неве великий казахский акын Ж. Жабаев написал стихотворение «Ленинградцы, дети мои!». Эта же дата – 22 июня, но уже в победном 1945 году – стала днем огромной скорби для всего народа – Жамбыл Жабаев ушел из жизни в возрасте 99 лет, став свидетелем двух веков.

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев сказал: «Жамбыла можно без преувеличения назвать степным Гомером ХХ столетия. Его величественная фигура, органично соединяющая далекое прошлое с современностью, навсегда останется одной из высочайших вершин казахской литературы».

22 февраля 2021 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев издал специальный Указ «О создании государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева» для обеспечения высокого организационного и содержательного уровня юбилейных мероприятий. Официальный старт празднованию юбилея акына был дан 26 февраля в Нур-Султане.

«Глубоко символично, что славный юбилей великого казахского акына Жамбыла Жабаева совпал с 30-летием Независимости Казахстана. В далекие 90-е годы, когда наше молодое государство только-только делало свои первые шаги, 150-летний юбилей акына стал одной из самых дорогих и значимых примет вновь обретенной свободы... Произведения Жамбыла актуальны по сей день и переведены более чем на 50 иностранных языков. Имя Жамбыла Жабаева золотыми буквами вписано в историю мировой литературы, а его творчество является национальным достоянием, которое мы обязаны сохранить и передать будущим поколениям. И наша сегодняшняя встреча внесет свою достойную лепту в дело сохранения духовно-культурного наследия великого сына казахского народа Жамбыла Жабаева», – сказал, открывая торжественное мероприятие, Директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат.

«Имя легендарного казахского акына, жыршы, выдающегося мастера устного народного творчества, писавшего стихи сердцем и душой – Жамбыла Жабаева – особенно ценно для нашей столицы. Памятник великому поэту был открыт в Нур-Султане 1 июля 2008 года. Сегодня это скульптурное изваяние является одной из главных достопримечательностей столицы. Имя Жамбыла Жабаева с гордостью носят школа-гимназия №4 и одна из улиц столицы. Наследие Жамбыла – жемчужина в сокровищнице литературы ХХ века», – отметил заместитель акима г. Нур-Султана Ермек Кизатов.

Еркожа Тлепбердиев отметил, что как истинный народный поэт, Жамбыл, потерявший в войне своих сыновей, несмотря на личную трагедию, в тяжелые для страны дни был вместе с народом, своим творчеством поддерживал боевой дух бойцов, вдохновлял их на подвиги.

«Почтенный аксакал вплетал имена своих детей в поэтические строки, излечивая тем самым свою боль и боль народа. Творческое наследие Жамбыла, ставшего свидетелем двух веков, – это духовное богатство нашего народа, огромная ценность нашей культуры», – поделился своим мнением член Союза писателей Республики Казахстан Еркожа Тлепбердиев.

В ходе мероприятия прозвучали бессмертные стихи и песни Жамбыла, к участникам события обратились ветераны войны и труженники тыла, писатели и поэты Казахстана.

Среди них, ветеран Великой Отечественной войны 101-летний Абдурахман Сафаров, поделившийся своими фронтовыми воспоминаниями.

Событие дополнили видеоролик о литературно-мемориальном музее Жамбыла Жабаева в Алматинской области, а также видеоматериалы из архивов Библиотеки Елбасы, Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.