Литературная выставка «30 лет созидания – 30 лет достижений» открылась в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане состоялось открытие литературной выставки «30 лет созидания – 30 лет достижений», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на облстной информационный центр.

Открытие праздничной литературной экспозиции, посвященной 30-летию независимости Казахстана, состоялось в областной библиотеке имени Александра Пушкина. Представленные книги отразили основные, наиболее значимые события новейшей истории Казахстана за три десятилетия.

О первых решительных шагах молодого независимого государства говорят иллюстрированная Конституция Казахстана, книга Медеу Сарсеке «Семей қасіреті» о закрытии Семипалатинского полигона, монографии Акмарал Арыстанбековой «Объединенные нации и Казахстан» и «Казахстан в ООН: история и перспективы», стратегическая программа Первого Президента Нурсултана Назарбаева «Казахстан-2030». А также издания, посвященные государственным символам и валюте – «История формирования государственных символов Республики Казахстан», книга воспоминаний одного из авторов дизайна первой казахской национальной валюты Хайруллы Габжалилова

О всеобщем международном признании Казахстана можно будет узнать в книге Б. Султанова «Казахстан и современный мир», сборниках «Четвертая индустриальная революция « - « Төртінші индустриялық революция» и «Председательство Республики Казахстан в ОБСЕ: доверие, традиции, транспарентность, толерантность». Также об этом рассказывают фотоальбомы «Президент және Астана ЭКСПО-2017», «Благословенный диалог» – о первом Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

О культуре Великой степи как одной из самых богатых по содержанию и смыслу культур мирового сообщества рассказывают книги: «Страна Великой Степи», «Ботай. У истоков степной цивилизации».

В инфоцентре отметили, что Восточный Казахстан – уникальный регион в сакральной истории нашей страны, о чем свидетельствуют научные работы Абдеша Толеубаева «Раннесакская шиликтинская культура», Зейноллы Самашева «Берель в истории культуры Древних кочевников казахского Алтая», материалы ежегодной Международной конференции «Алтай – колыбель тюркского мира».

Летописью новейшей истории страны называют книгу Елбасы Нурсултана Назарбаева «Эра независимости», написанную в жанре исторической публицистики.

На выставке также представлены фактографические, статистические материалы, ярко демонстрирующие результаты прорывных инициатив экономической модернизации и социальной политики, обеспечивших устойчивость и большой потенциал государства и общества: вхождение в число 50-ти конкурентоспособных стран мира, достижения в науке, культуре, спорте.

Отметим, что выставка будет работать в течение всего года. Как подчеркнул в ходе выступления руководитель областного филиала Союза писателей Казахстана Алибек Кантарбаев, «успех государства – это успех всего народа, поэтому инициативы, знания, каждодневный труд каждого казахстанца – залог общего светлого будущего».

Фото: инфоцентр ВКО