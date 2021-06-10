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Литературная остановка в честь Касыма Аманжолова появилась в Балхаше

Автор:  
Агата Мухамеджанова
10 Июня 2021, 05:12
Литературная остановка в честь Касыма Аманжолова появилась в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше оформили новую литературную остановку. В ожидании автобуса можно восполнить знания о выдающемся казахском поэте Касыме Аманжолове, 110-летие которого отмечают в этом году, передает МИА «Казинформ».

Акцию «Отыз жылдыққа – отыз аялдама», посвящённую 30-летию Независимости Республики Казахстан, поддержал корпоративный фонд «Коунрад» ТОО «Сары Қазна», на средства которого воплотили в жизнь творческую идею.

На стенах остановочного павильона разместили баннеры с биографией и стихотворениями Касыма Аманжолова.

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Касым Аманжолов (1911–1955) родился в Каркаралинском районе Карагандинской области. В раннем возрасте потерял родителей и воспитывался в интернате, где получил начальное образование. Учился в Семипалатинском педагогическом техникуме, а затем в педагогическом институте в Уральске. В 1930-х годах работал в редакции республиканской комсомольской газеты «Лениншіл жас». Участник Великой Отечественной войны.

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Касым Аманжолов увлёкся поэзией, будучи студентом. В 1938 году был издан его первый сборник стихов – «Исповедь жизни». Произведения поэта-фронтовика популярны в народе и любимы несколькими поколениями казахстанцев.

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