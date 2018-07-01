Лишившемуся ног экскаваторщику оплатят все расходы и предоставят квартиру

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - АО «Altyntau Kokshetau» окажет необходимую социальную помощь 25-летнему экскаваторщику, лишившемуся ног. На предприятии сообщили, что кроме оплаты всех медицинских расходов и восстановления, ему будет предоставлена квартира за счет компании и последующая работа на родном предприятии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в службе по работе со СМИ АО «Altyntau Kokshetau», предприятие в обязательном порядке окажет необходимую социальную помощь своему сотруднику, включая оплату всех медицинских расходов и восстановления, а также предоставление квартиры за счет компании. После восстановления сотрудника, в соответствии с медицинскими показаниями, ему будет предложена работа на родном предприятии. Родственникам работника разъяснены все законодательные нормы и обязательства, которые будет нести компания.

По информации ведомства, создана специальная комиссия под председательством департамента комитета индустриального развития и промышленной безопасности, которая проведет расследование произошедшего случая.

«Плановая геотехническая инспекция всего карьера проводится, согласно утвержденным графикам, каких-либо отклонений в районе, где произошел инцидент, ранее выявлено не было», - резюмировали в ведомстве.

Напомним, 21 июля в первой половине дня из-за отслоения горной массы с борта карьера порода сошла на экскаватор. Машинист оказался зажат внутри него. Ближе к вечеру сотрудник был извлечен из кабины и направлен в медицинское учреждение, где у пациента диагностирован некроз тканей. Врачи созвали консилиум и приняли решение о срочной ампутации нижних конечностей. Сейчас состояние работника оценивается как стабильно-тяжелое.