Лишившегося рук актюбинского школьника подключили к аппарату искусственного дыхания

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 9-летнего мальчика из Шалкарского района Актюбинской области, которому провели операцию по ампутации обеих рук после удара током, подключили к аппарату искусственного дыхания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

5 октября ученик 4 класса школы-гимназии №2 города Шалкара получил удар током в трансформаторной будке во дворе школы. Ребенок пролез в трансформатор, несмотря на закрытую дверь.

Из Шалкара мальчика санавиацией доставили в Актобе, где ему провели операцию по ампутации обеих рук, так как его кости сгорели от удара током высокого напряжения.

Как сообщили в областной детской больнице, состояние ребенка после операции стабильно тяжелое, ребенка подключили к аппарату искусственного дыхания.

«Состояние ребенка стабильное, но тяжелое. В целом это сложнейшая операция, и ребенок находится под наблюдением врачей. Он подключен к аппарату искусственного дыхания», - говорит врач-анестезиолог Елена Андреева.

Мать пострадавшего ребенка Гульмира Фактулина винит в случившемся администрацию школы.

«Слава богу, что мой сын не погиб. Сейчас трансформатор полностью огорожен и закрыт. Это место должно всегда быть под охраной», - говорит она.