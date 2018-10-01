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Лишившегося рук актюбинского школьника подключили к аппарату искусственного дыхания

11 Октября 2018 19:01 155
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Лишившегося рук актюбинского школьника подключили к аппарату искусственного дыхания

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 9-летнего мальчика из Шалкарского района Актюбинской области, которому провели операцию по ампутации обеих рук после удара током, подключили к аппарату искусственного дыхания, передает корреспондент МИА  «Казинформ».

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5 октября ученик 4 класса школы-гимназии №2 города Шалкара получил удар током в трансформаторной будке во дворе школы. Ребенок пролез в трансформатор, несмотря на закрытую дверь. 

Из Шалкара мальчика санавиацией доставили в Актобе, где ему провели операцию по ампутации обеих рук, так как его кости сгорели от удара током высокого напряжения.

Как сообщили в областной детской больнице, состояние ребенка после операции стабильно тяжелое, ребенка подключили к аппарату искусственного дыхания.

«Состояние ребенка стабильное, но тяжелое. В целом это сложнейшая операция, и ребенок находится под наблюдением врачей. Он подключен к аппарату искусственного дыхания», - говорит врач-анестезиолог Елена Андреева.

Мать пострадавшего ребенка Гульмира Фактулина винит в случившемся администрацию школы.

«Слава богу, что мой сын не погиб. Сейчас трансформатор полностью огорожен и закрыт. Это место должно всегда быть под охраной», - говорит она.

 

 

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Ключевые слова: Происшествия, Актюбинская область,
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Автор:

Самал Ендибаева

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