Лишившегося рук актюбинского школьника подключили к аппарату искусственного дыхания
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 9-летнего мальчика из Шалкарского района Актюбинской области, которому провели операцию по ампутации обеих рук после удара током, подключили к аппарату искусственного дыхания, передает корреспондент МИА «Казинформ».
5 октября ученик 4 класса школы-гимназии №2 города Шалкара получил удар током в трансформаторной будке во дворе школы. Ребенок пролез в трансформатор, несмотря на закрытую дверь.
Из Шалкара мальчика санавиацией доставили в Актобе, где ему провели операцию по ампутации обеих рук, так как его кости сгорели от удара током высокого напряжения.
Как сообщили в областной детской больнице, состояние ребенка после операции стабильно тяжелое, ребенка подключили к аппарату искусственного дыхания.
«Состояние ребенка стабильное, но тяжелое. В целом это сложнейшая операция, и ребенок находится под наблюдением врачей. Он подключен к аппарату искусственного дыхания», - говорит врач-анестезиолог Елена Андреева.
Мать пострадавшего ребенка Гульмира Фактулина винит в случившемся администрацию школы.
«Слава богу, что мой сын не погиб. Сейчас трансформатор полностью огорожен и закрыт. Это место должно всегда быть под охраной», - говорит она.
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